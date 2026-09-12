Новата спортна база на НВУ „Васил Левски“ бе домакин на Държавното военно първенство по футбол за мъже. В първенството премериха сили 4 футболни отбора от структурите на Въоръжените сили. Първото място спечели отборът на Военен спортен клуб „Стрямци 61“– Карлово, второто място зае отборът на Военен спортен клуб „Транслогистик“ – Бургас. На трето място се класира отборът на Военен спортен клуб „Тракиец -2007“ – Стара Загора, а почетното четвърто място остана за Военен спортен клуб „Ботев“ – Плевен.

В Държавното военно първенство по футбол на малки врати за жени победител е отборът на НВУ „Васил Левски“, воден от майор Тодор Василев, следван от „Транс-логистик“, „Тракиец-2007“ и „Стрямци 61“.

За най-добър вратар бе избрана курсант- сержант Румяна Касапова от Военен университетски спортен клуб на НВУ „Васил Левски“, най-добър нападател е съотборничката й курсант-младши сержант Цветелина Чилева, а голмайстор стана редник Камелия Чобанова от „Тракиец-2007“. Наградите на победителите в Държавното военно първенство по футбол на малки врати – жени връчи заместник-началникът на НВУ „Васил Левски“ и председател на Спортния клуб на университета полковник Георги Крайнов.