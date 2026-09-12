Пропуски и малшанс лишиха етърки поне от точка срещу “Спортика”

Женският тим на „Етър ВТ“ отстъпи с 1:2 на „Спортика“(Благоевград) в третия кръг на първенството в мач, който спокойно можеше и да не загуби.

Гостенките излъгаха „болярките“ с два наистина красиви гола, но двубоят премина при доста изпуснати положения за „виолетовите“, а веднъж и греда помогна на благоевградчанки. Още в първите секунди Зорница Коева излезе на позиция и стреля, но вратарката спаси. В ответната атака обаче Елеонора Матова изведе „Спортика“ напред – 0:1. След 30-ата минута играещата като последна в отбрана Мирела Моева бе пратена напред като централен нападател. В самия край на полувремето етърки изравниха. Зорница Коева стреля силно от фаул, вратарката изби, но Теодора Сомова довкара топката за 1:1.

Второто полувреме бе по-силно за „виолетовите“. В 55-ата минута Мирела Моева пропусна да ги изведе напред, после Теодора Димитрова отправи удар, изваден от вратарката в корнер. Увлечени в атака, домакините изпуснаха отново Елеонора Матова отдясно в 72-ата минута и тя с хубав удар в близкия ъгъл направи 1:2.

Малко след това вратарката на гостенките Милена Караколева изпусна топката, но успя да я зокове около голлинията.

В 78-ата минута Мирела Моева излезе сама, но ударът й срещна левия стълб. Зорница Коева от фаул стреля опасно над гредата, а две минути преди края пореден удар на етърки срещна тялото на съперничка, като останаха съмнения за игра с ръка, но преценката на рефера бе, че такава няма…