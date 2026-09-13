16-годишна крушова ракия и кулинарни шедьоври опитаха на Празника на златната круша в Крушето

Празникът на златната круша в горноооряховското село Крушето събра гости от близо и далеч и от различни поколения за трета година. Всички те опитаха традиционни и гурме ястия с круша, приготвени от умели кулинари.

С кулинарния празник домакините и организатори от Кметство Крушето, Клуб на пенсионера „Единство“ и читалище „Напредък – Крушето – 1906” отдават заслужена почит на вкусния плод, дал името на селото.

А то се споменава в турски регистри от края на XVII – началото на XVIII век. В тях се говори за Армутлий – име, произлизащо от турската дума за круша. Основен поминък на тогавашното население бил овчарлъкът, а по-богати турци от с. Боруш започват да строят заслони за добитък край брега на р. Росица. Името на новото селище дава намиращата се в близост крушова гора.

„За трета поредна година се събираме в Крушето, за да празнуваме с музика, традиции, настроение и много усмивки. Радвам се, че празникът вече се превръща в хубава наша традиция. Благодаря на Община Горна Оряховица и на всички дарители и приятели, които повярваха в идеята ни и ни подкрепяха. Благодаря ви за това, че днес сте тук и споделяте празника с нас”, обърна се към гостите кметът на селото Ивелина Георгиева.

Празникът на златната круша имаше кулинарна и фолклорна част. На специални щандове участници от няколко населени места бяха подредили традиционни и гурме блюда, приготвени с круша.

Гостите на празника имаха възможността да опитат различни кексове, банички и мъфини, сладкиши с круши, круши с карамел, забулени круши, печени круши с бекон, круши в шоколад, щрудели, както и студен чай „Балканска круша“ с мащерка и мента, приготвен от Валентина Ангелова от Крушето. Петранка Чукова, също представител на домакините, зарадва гостите със сладкиш „Любов от първа хапка“, приготвен от савоярди, сладко от круши, сушена озахарена круша и крем с маскарпоне.

Дамите от столицата на баницата – Върбица, пък съвсем естествено бяха предложили баница с круши и още други вкусни изкушения, както и оцет от диви круши.

И тази година любителите на изтънчените ястия имаха възможността да опитат от гурме приготвените блюда с круши на Стилияна Гайдарова от селото домакин.

Гостите опитаха и от отлежалата крушова ракия – реколта 2010 г., дело на Надка Калоянова от Правда. От нея глава не боли, казаха дамите от читалището и пенсионерския клуб, които освен крушовия еликсир бяха приготвили и други деликатеси с вкусния плод.

За първи път в кулинарната част на празника се включи и отборът на самодейките от Драганово. На своята маса те бяха подредили медени круши, сбричолата, приготвена от тесто на трохи с крем от поширани захаросани круши, крустини с круши, мед и моцарела, кошнички със синьо сирене и още други.

Всички тези вкусни блюда бяха оценявани от участника в Hell`s kitchen Царина Цанева, която бе изненадана от интересните презентации, достойни за петзвезден ресторант.

И докато гостите на празника се опиваха от кулинарните изкушения и напитки с круша, на сцената течеше фолклорната програма. Откриха я домакините от Певческа група „Божур“ към НЧ „Напредък – 1906“, а след това веселбата продължи с изпълненията на гостуващи състави от региона и специалните гости от Фолклорна формация „Катаница“.

Ана Райковска