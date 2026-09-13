В Поликраище направиха празник на плодородието „Ден година храни“

Празникът на плодородието „Ден година храни” в Поликраище, който се проведе за 18-а година, отдаде заслужено признание за труда на земеделските стопани, богатата реколта и благата, които ни дава земята.

Хубавият празник на местната общност се организира от НЧ „Развитие-1884” и със съдействието на Кметството. Празник, който съхранява българските традиции, отдаващи почит към насъщния, и в същото време възможност за отдих от трудовия делник с българските народни ритми и песни. В атмосферата на автентични изпълнения от местни и гостуващи колективи и надиграване между клубовете, изучаващи народни хора, протече поредното издание на празника, който бе уважен от зам.-кмета на община Горна Оряховица Анелия Христова, председателя на Общинския съвет Огнян Стоянов и кмета на с. Поликраище Цветомила Кьосева.

Всички участници и гости опитаха приготвената на място традиционна за горнооряховското село градинарска чорба.

Празникът завърши с изпълнението на младата фолклорна певица Кристина Георгиева.

Ана РАЙКОВСКА