Извършител на побой и грабеж обжалва условна присъда

Окръжният съд във Велико Търново ще гледа въззивно наказателно от общ характер дело срещу 20-годишният Никола Д. от Габрово, който обжалва условна присъда за побой и грабеж.

С присъда от 23 ноември 2023 г., Районен съд – Габрово е признал подсъдимия Никола Д. за виновен в това, че на 12 септември 2021 г. в апартамент, находящ се на ул. “Младост” № 5 в Габрово чрез нанасяне на удари с юмруци в долната челюст, причинил на Е. К. средна телесна повреда. Пострадалият получил двустранно счупване на долната челюст, довело до трайно затрудняване на дъвченето и говоренето.

За деянието съдът постановил за извършителят наказание от 1 година условно с 3 години изпитателен срок.

Районен съд – Габрово е признал подсъдимия Никола Д. за невиновен и за това, че е отнел сумата от 100 лв. от Е. К. като употребил за това заплашване . Обвиняемият извадил сгъваем нож, хванал К. за гърлото, бръкнал в джоба му и му взел парите. Съдът го е оправдал по така предявеното му обвинение по чл.198 ал.1 от НК.

Подсъдимия Никола Д. е осъден да заплати на граждански ищец Е. К. обезщетение за причинени неимуществени вреди в размер на 5 000 евро /10 000 лева/, ведно със законната лихва върху нея, считано от 12 септември 2021 г. до окончателното й изплащане. Съдът е отхвърлил предявеният иск от гражданския ищец Е. К. в останалата му част до размера 15 000 лева като неоснователен и недоказан.

Делото в Окръжен съд – Велико Търново е образувано на основание въззивна жалба от защитника на подсъдимия.

След направен отвод на съдия от Окръжен съд – Габрово, поради невъзможността за формиране на състав, който да разгледа делото, то е изпратено на Върховен касационен съд за определяне на друг, еднакъв по степен съд, който да разгледа делото. От ВКС делото е изпратено на Окръжен съд – Велико Търново. Процесът е насрочен за 17 септември.

Веселина АНГЕЛОВА