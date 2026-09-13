Майстори на черпака се надпреварваха в приготвянето на най-вкусната и автентична кокоша чорба в Козаревец

За поредна година лясковското село Козаревец се превърна в кулинарна столица на региона, домакинствайки традиционния Празник на кокошата чорба. Събитието, което през 2026 г. записа XIV издание и популяризира автентичния български вкус, събра много жители, гости, майстори готвачи и самодейци на откритата сцена и в парковото пространство около козаревското читалище „Земеделец-1899“.

Празникът бе официално открит от общинския заместник-кмет Емилия Жилиева и селския управник Красимира Колева, които приветстваха присъстващите. Водосвет за здраве и благоденствие във всички домове и за богати трапези отслужи отец Тодор.

В тазгодишното издание на кулинарната надпревара се включиха 14 отбора от общината и съседни населени места. Майсторите на черпака премериха сили в приготвянето на най-вкусната и автентична кокоша чорба по стари, предавани от поколение на поколение рецепти. Тайната на успеха се криеше в домашно отгледаните птици, пресните градински зеленчуци, майсторското застройване и специфичните местни подправки.

Специално назначеното жури от кулинарни експерти имаше тежката задача да оцени предложените гозби по строги критерии – цвят, гъстота, аромат, вкус и визия при поднасянето.

Победители в тазгодишното издание са кулинарите от ККП „Здравец” – с. Козаревец, за перфектен баланс на вкусовете и спазване на класическата местна рецепта. Второ място заслужи отборът на ККП „Зора“ – Лясковец, а на трето се нареди чорбата на баба и внук, готвили заедно – козаревчаните Иван Христов и Йовка Иванова. Имаше три приза и за най-атрактивно представяне на шеф готвачи от отборите. Тези награди са съответно за Иван Христов от с. Козаревец, за децата кулинари от НУ „Цани Гинчев” и за Светлана Боева от с. Малки чифлик.

Специалната награда, която присъжда кметът на селото домакин, бе за НУ „Цани Гинчев”. За втора поредна година имаше излъчена Награда за цялостно представяне, която читалищното настоятелство определя, и тя беше отново спечелена от отбора деца и учители от НУ „Цани Гинчев“, които участваха най-масово и във фолклорната, и в кулинарната част на фестивала. Жури в състав Емилия Жилиева, председателя Тодоров и зам.-председателя на читалището Петко Петков имаха думата при излъчването на победители в категорията „Етно визия на щанд“. Оценяващите решиха, че този с име „Баба знае как” на ККП „Златна есен” – с. Джулюница, е победител. На второ място е щандът „Чифликчии” при НЧ „Светлина-1928” с. Малки чифлик, а на трето – „Добридялски гурме отряд” от Добри дял.

И тази година имаше награди за най-млад и най-възрастен кулинар и те са за седемгодишния Васил Генчев от НУ „Цани Гинчев” и за Лиляна Лазарова, на 89 г. от село Балканци.

Освен състезателния характер празникът предложи на присъстващите и богата фолклорна програма с десетки изпълнители от певчески и танцови състави, които се погрижиха за доброто настроение на гостите с хубави български песни и кръшни хора.

По традиция след края на официалната програма всички посетители можеха да опитат безплатно от раздаваната кокоша чорба от кметския казан, от която имаше по черпак за всеки и беше изядена до капка.

Ана Райковска