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Оранжерия с 856 стръка марихуана откриха в златаришко село

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Растенията стигали до 3 метра височина

В хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка в имот в с. Равново, община Златарица, обитаван от 52-годишен мъж от Варна. В имота са установени, засадени в оранжерии 856 растения, с височина от 50 до 300 см от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на марихуана.

52-годишният мъж е установен в имота и задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.

В гориста местност в землището на с. Козаревец, в момент на полагане на грижи за отглеждане на растения от рода на конопа, служители на РУ – Г. Оряховица са осуетили бягство на двама мъже.
Задържани са 28-годишен от Ресен и 41-годишен от Поликраище, двамата са отглеждали 9 растения от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на марихуана.

По двата случая са започнати досъдебни производства под наблюдението на съответните районни прокуратури.

 
Веселина АНГЕЛОВА

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