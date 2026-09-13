Оранжерия с 856 стръка марихуана откриха в златаришко село

Растенията стигали до 3 метра височина

В хода на специализирана полицейска операция е извършена проверка в имот в с. Равново, община Златарица, обитаван от 52-годишен мъж от Варна. В имота са установени, засадени в оранжерии 856 растения, с височина от 50 до 300 см от рода на конопа, които при полеви наркотест са реагирали на марихуана.

52-годишният мъж е установен в имота и задържан за срок до 24 часа по ЗМВР.