Съдят иманяр, хванат металотърсачи, находки и дрога

Изправят на съд иманяр, хванат с металотърсачи, ценни находки и дрога. Делото е образувано по обвинителен акт на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Подсъдимият Мирослав К. е обвинен в това, че на 12 ноември 2025 г. в Свищов противозаконно държал два два металдетектора, предназначени за търсене на метали, представляващи „специално техническо средство“ по смисъла на Закона за културното наследство и на Наредбата за извършване на теренни археологически проучвания.

Установено е, че уредите не са регистрирани, като обвиняемият е знаел, че са предназначени за търсени на археологически обекти

52-годишният мъж е държал археологически обект-детайл от апликация от конска амуниция.

У него е открита и марихуана с тегло 1,221 грама, на обща стойност 12,48 евро.

Делото срещу Мирослав К. е насрочено за 15 септември в Окръжен съд-Велико Търново.

Веселина АНГЕЛОВА