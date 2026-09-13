Седем огнеборци гасиха пламнала къща в Елена, има съмнения за палеж

Седем огнеборци са гасили пожар, възникнал в къща в Елена.

Инцидентът станал на 10 септември в 23:58 часа. На телефон 112 бил подаден сигнал, че гори жилище на ул. „Стоян Михайловски“. На място пристигнали три екипа пожарникари и оперативно-следствена група.

Пламъците са унищожили 102 кв.м.покрив, мебели, бяла, черна и компютърна техника, домашно имущество, а 30 кв.м. стени са опушени.

Спасени са 2 сгради в близост.

Причините за пожара са в процес на изясняване. По случая е сезирана Районната прокуратура, има съмнения за умишлен палеж.

Веселина АНГЕЛОВА