Силен дебют на Пишман фест, публиката танцува под дъжда с Руслан Мъйнов

Празникът надмина очакванията на организаторите за посещаемост

ПЪРВОТО ИЗДАНИЕ НА ПИШМАН ФЕСТ НАДХВЪРЛИ ОЧАКВАНИЯТА НА ОРГАНИЗАТОРИТЕ ЗА ПОСЕТИТЕЛИ И СЪБРА МНОГОБРОЙНА ПУБЛИКА в центъра на кв. „Бузлуджа“. Празникът се състоя на 12 септември и започна с детски забавления. След това купонът се премести на специално изградена сцена и продължи с няколкочасова музикална програма. Изявиха се местни формации и таланти, а гвоздеят на вечерта беше концерт на Руслан Мъйнов. Силният дъжд, който заваля при появата на изпълнителя, изобщо не помрачи настроението на гостите, а част от публиката продължи да танцува пред сцената.

Големият квартален празник се реализира по инициатива на координаторите на Фермерския пазар Камен Илиев и Красимир Йорданов, както и на общинския съветник Деян Хаджийски. Събитието беше организирано по повод третия рожден ден на тържището, което всяка сряда и събота привлича ценители на родното производство. Мероприятието се осъществи с подкрепата на Община Велико Търново.

Финалната подготовка започна още предната вечер, когато пространството в центъра на квартала беше почистено и измито. Живущите в района преместиха автомобилите си от паркинга и така освободиха необходимото място за провеждането на празника.

Стартът беше даден в 11:00 ч. в събота с детско парти в парк „Бузлуджа“. Над 200 малчугани се включиха в игрите, състезанията, предизвикателствата и танците. Ангажирана беше парти агенция и аниматори.

Следобед празникът се премести на сцената, която беше изградена в района на стоянката за таксита. В богатата културна програма участваха формации и солисти от десетки търновски школи. Изявиха се мажоретен състав „Астрея“, ДЕС „Румина“, вокално студио „Таланти“, танцовите школи „Искрица“ и „Динамик“, музикалните формации „Елита“, „Пеещи камбанки“, „Voice team Sing & Play“ и др.

Публиката имаше възможност да участва в томбола с много награди. След всяка изява на сцената бяха раздавани подаръци, осигурени от производителите на Фермерския пазар. Късметлиите получиха кашкавал, сладки, малини, пъпеши, ягоди и други продукти.

Условието за участие беше покупка от щанда със скара. А присъстващите имаха възможността да похапнат много вкусни мръвки, приготвени на място. Бяха осигурени и щандове за продажба на млечни продукти, захарен памук, сладки деликатеси, бира и какво ли още не.

„Първоначалните ни прогнози бяха да дойдат около 2000 посетители. Интересът обаче се оказа по-голям. Още към 18:00 ч. всички осигурени маси и пейки бяха запълнени. Догодина ще се постараем да има повече места“, увери един от организаторите – Камен Илиев.

Кулминацията на феста беше представянето на ПФА „Искра“ при НЧ „Искра 1896“ и участието на Руслан Мъйнов. Певецът и актьор още повече вдигна градуса на настроението, макар точно тогава да се появи силен дъжд. Лошото време не прогони публиката, а напротив, много хора продължиха да пеят и танцуват на открито.

Организаторите на празника споделиха, че са получили много положителни отзиви и молби от присъстващите за второ издание догодина. Не крият радостта си от обратната връзка с гостите и напомнят, че целта на празника е да сплоти хората в квартала. Амбицията им е фестът да се превърне в традиционен.

„Благодарим за проявеното разбиране от страна на жителите на квартала, които преместиха автомобилите си, за да освободят пространство за събитието“, допълни Илиев.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката