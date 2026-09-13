Талантите на ОФК ,,Локомотив” спечелиха осмото издание на турнира в памет на Димитър Кушев

Малките футболисти на ,,Локомотив” /Горна Оряховица/ спечелиха за четвърта поредна година турнира в памет на Димитър Кушев. Надпреварата на Футбол 9 се проведе на терена в Захарни заводи с участието на шест отбора.

Димитър Кушев е юноша на ОФК „Локомотив“ Горна Оряховица, дългогодишен футболист на „Етър 1924“ и играещ помощник-треньор на ОФК „Павликени“. Централният нападател загина на 12 септември 2018 година в катастрофа до с. Горна Студена, заедно със съотборниците си Генчо Стефанов, Георги Вълчев / Машинката/ и Ивелин Иванов, връщайки се от футболен мач в Козловец.

Турнирът е посветен на неговата памет и събира младите футболисти в името на любовта към играта и уважението към човека, оставил следа във футбола.

Водени от треньора Тодор Бакърджиев, децата на „Локомотит“ започнаха с убедителна победа с 6:0 срещу „Локомотив“ /Дряново/. Във втория си мач те се наложиха с 7:2 над ОФК „Павликени“, а на финала в оспорван и вълнуващ мач надделяха с 2:1 над връстниците си от „Етър ВТ“. Голмайстор на турнира стана локомотивецът Ростислав Песаров, който се разписа веднъж и в мача за първото място.

„Този турнир е много повече от футболно състезание. Той е израз на почит, приятелство и памет. За мен е чест да бъда тук и да видя усмивките на тези деца, които продължават да пишат футболната история на региона“, заяви областният управител Марин Богомилов, който награди отборите, включили се в турнира.