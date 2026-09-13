Тръмбешчани се разходиха до Малчика за 13 минути футбол

13 минути продължи срещата между отборите на “Ювентус 95” (Малчика) и “Янтра” (Полски Тръмбеш) от четвъртия кръг в първенството на Северозападната трета лига. След като в първите три кръга домакините не играха в събота излязоха срещу селекцията на Петър Кръстев с едва 7 футболисти.

До 13-ата минута тръмбешчани поведоха в резултата с 4:0 с попадения на Момчил Кузманов, Тони Маречков, Калоян Илиев и Мирослав Кръстев. Тогава футболист на “Ювентус 95” обяви, че се е контузил и реферът Мирослав Михайлов се видя принуден да прекрати мача.

Очаква се Спортно- техническата комисия към Зоналния съвет на БФС във В. Търново да присъди на “Янтра” служебна победа със 7:0.

С актив от седем точки тръмбешчани са четвърти в класирането, на точка след първите три отбора. В следващия кръг в събота от 17:00 часа приемат “Партизан” /Червен бряг/.