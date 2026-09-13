В Сломер се събраха на есенен празник, посветен на тиквата

В съботния ден на 12 септември в павликенското село Сломер се проведе второто издание на есенния празник „Край извора на река Студена”, посветен тази година на тиквата. Организиран от музеолога д-р Диана Митева и местното НЧ „Развитие-1895“, той предложи кулинарна надпревара между няколко населени места от общината.

Пъстрият празник бе уважен от Катя Димитрова – началник-отдел „Хуманитарни дейности”, кмета на Дъскот Николай Митев и на Сломер Ангел Янков.

Категориите, в които се изявяваха участниците, бяха за най-подреден щанд, най-добри сокове, най-добри десерти и най-добри основни ястия. За всяко едно населено място бяха създадени специални кътове. Изделията им се оценяваха от жури в състав Катя Димитрова – председател, Елена Божанова – професионален готвач, и Николай Митев.

Безспорно най-добрият сок от тикви беше на НЧ „Добра Надежда 1896“ – село Караисен, и затова той получи приза. Сред основните ястия и десертите конкуренцията беше голяма – кюфтета от тиквички, суши с тиква, рачел от тикви, сладка дърпана баница с тиква. В категорията „Най-автентично ястие” спечели рачелът от тикви.

Сред щандовете се отличи този на ПГАТ „Цанко Церковски“ – Павликени. Децата, водени от Тина Сантос, приготвяха храна на място – на техния щанд имаше паста с тиквички, китайско ризото с тиквички, кюфтета от тиквички, суши от тиквички.

Имаше и фолклорна програма, като изненада за гостите беше изпълнението на любителски клуб по народни танци при НЧ „Съединение-Михалци-1870“ с танците „Челе уне“ и „Купонджийско хоро“.

По време на събитието г-жа Катя Димитрова прочете поздравителен адрес от името на инж. Манолов, който приветства организаторите и жителите на село Сломер и ги поздрави за добрата инициатива. Тъй като д-р Митева не можа да присъства лично, от нейно име също беше поднесен поздравителен адрес. В него тя подчерта, че тиквата е символ на плодородието, изобилието и даровете на есента, затова мероприятието е прекрасна възможност да насочим вниманието си към труда на хората и онези традиции, които през поколенията са съхранили връзката ни със земята и природата.

Елка Димитрова, секретар и съорганизатор на събитието, запозна накратко присъстващите с идеята за неговото създаване и символиката на тиквата. Тиквата заема място и в традиционната селска култура като храна, която се отглежда сравнително лесно и дава богата реколта. Затова тя се възприема като знак за домашно благополучие, пълна трапеза и добро стопанство. Присъствието й през есента напомня за завършения земеделски труд и събраните плодове на годината. Тя присъства в народната кухня, обичаите и разговорния фолклор, а характерната й форма и големина са породили множество сравнения, шеги и образни изрази.

Ана Райковска