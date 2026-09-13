Започнете седмицата с ясни планове и спокойно си пийте кафето

Хороскоп за понеделник, 14 септември

Луната преминава от Везни в Скорпион, образува съвпад с Венера и квадратура с Плутон. Подредете планово деня си, като си направите график със задачите. Насладете се на сутрешната си чашка кафе, без да сте обезпокоявани от никого. Целият ден е положителен, ползотворен и благоприятен. Мислете позитивно. Това ще ви направи щастливи, бодри и ефективни.

ОВЕН

Напълно отдадени

В понеделник гледате прекалено сериозно на нещата около себе си. Приемате присърце всичко, което ви се случва. От една страна, това е прекрасно, защото ви позволява да се впуснете в действие с цялата си душа. Но от друга, прекалено много анализирате думите и действията на хората около себе си. Няма нужда да го правите.

ТЕЛЕЦ

Позитивна промяна

Стартирате интензивна седмица. Независимо дали сте на работното място, или в годишен отпуск, около вас се навъртат възможности за разширяване на средата от социални контакти. Ще осъществите нови запознанства, които ще оставят дълбока следа във вашето съзнание. Днес нещо в личния ви живот тръгва да се променя.

БЛИЗНАЦИ

Късметът е с вас

В понеделник сутрин обърнете по-голямо внимание на ангажиментите си и направете план за действие през цялата седмица. Ще ви се отдадат възможности да поправите стари грешки. Грешки, които сте сторили в миналото. Късметът в следобеда е на ваша страна и ще се убедите колко хубав ден е днешният.

РАК

Обмислете идеите си

Обърнете повече внимание на своя личен свят и личните си възприятия за външния свят. Изпийте кафето си на спокойствие и обмислете какво искате да правите през тази седмица. Днес сте вдъхновени от идеи и желания за развитие. Част от тях можете да превърнете в реалност. За почиващите това е един прекрасен и незабравим ден.

ЛЪВ

Обща работа

Днес търсите да осъществите контакти с нови хора и с такива, които могат да ви помогнат в професионалното развитие. Определено сте в правилна посока, защото именно днес съдбата ви дава шанс да общувате с много нови и различни познанства, даващи ви идеи и протягащи ръка за обща и съвместна работа в бъдеще.

ДЕВА

Почтени битки

Днес сте активни в социалната сфера. Търсите подходящите контакти, от които можете да извадите най-добрата полза за себе си. В сферата на частния бизнес това е доста благоприятен ден, стига да си служите с почтени и позволени в общественото пространство начини за спечелване на битки. Непочтените ще бъдат наказвани с провал.

ВЕЗНИ

Доходи

Стартирате една доста важна седмица, независимо дали сте на работа, или в отпуск. На първо място през тази седмица ще трябва да обърнете по-голямо внимание на финансовата си стабилност. Днес можете да проучите нови начини за спечелване на допълнителни възнаграждения. Не се страхувайте да си поискате по-висока заплата.

СКОРПИОН

Развитие

Днес Луната навлиза във вашия знак и като се има предвид, че сте особено контактни и общителни, денят ви е подготвил интересни срещи и възможност да развиете съвсем нови познанства, да влезете в нови социални среди и да се насладите на новите идеи, които ви даряват всички хора. Не стойте на едно място. Развивайте се.

СТРЕЛЕЦ

Не сте във форма

В понеделник пред вас стоят доста възможности, но ще се възползвате от малко. Причината е в липсата на пълноценна почивка през уикенда. Будите се без настроение и кондиция. Не ви се говори с никого, а всички около вас ви занимават с проблеми, напомняния и желаят да ви насрочат задачи. Скоро ще влезете във форма.

КОЗИРОГ

Всички ви подкрепят

Очаква ви доста благоприятен ден, в който можете да проявите своите социални възможности. Независимо дали сте на работа, или в отпуск, вие ще се изявите като водещи фигури в средата, в която се движите. Това е гаранция, че всички ви възприемат добре и че ви подкрепят изцяло. От какво друго се нуждаете?

ВОДОЛЕЙ

Търсете контактите

Не забравяйте да осъществите нови контакти, с които да обсъдите бъдещите си професионални планове. Независимо дали сте на работа, или в редовен отпуск, около вас има достатъчно хора, на които можете да се доверите. Търсете запознанствата, те ще ви донесат много бъдещи придобивки.

РИБИ

Позитивна енергия

Очаква ви един запомнящ се понеделник. Независимо дали сте на работа, или в почивка, вие ставате център на вниманието. Забавлявайте се, независимо от това какво ви се налага да правите. Можете да превърнете хобито си в професия. Можете да пътувате и да се развивате. Прочетете любим цитат от книга, стих или мисъл.

Хороскоп за родените на 14 септември – Честит рожден ден! През следващата година ще усещате силно желание да подредите живота си по по-ясен и устойчив начин. Ще се появят възможности да направите важни промени в работата или в личните си планове. Хората около вас ще разчитат на вашия опит и спокойствие, затова често ще ви търсят за съвет.

Тодор Емилов-Тео