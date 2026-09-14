вторник, септември 15, 2026
Последни:
"Трапезица 1954"
Спорт

Трета поредна шампионска титла за девойките до 20 години на “Трапезица 1954”

БОРБА БГ 74 четения 0 Comments

През изминалия уикенд около Дряново се проведоха Държавните първенства по ориентиране за младежи и девойки до 20 години и жени и мъже 21Елит. Шампионатите бяха за щафета и дълга дистанция.

Злато и сребро спечелиха щафетите на “Трапезица 1954” при Ж20. Яна Петрова, Йоана Атанасова и Марта Русева станаха шампионки, като това е трета поредна титла, както за отбора, така и за трите момичета.

Съотборничките им София Петрова, Мария Дикова и Вихра Русева също направиха много силни бягания и завоюваха сребърните медали.

В неделната дълга дистанция великотърновският клуб заслужи още две отличия.

При Ж20 Марта Русева и при М21Е Апостол Атанасов, станаха вицешампиони. В съпътстващото състезание за купа “Дряново” при 12- годишните момичета Яна Маркова е трета.

Вижте още

„Земеделец-Елит“ се цели в тройката, кооперацията в Козловец осигурява издръжката на клуба

БОРБА БГ 229 четения 0

Областна футболна група – Център, Четвърти кръг Резултати:

БОРБА БГ 183 четения 0

Шест гола, пропусната дузпа и две греди в зрелищен двубой в Г. Оряховица

БОРБА БГ 302 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *