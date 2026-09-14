142 години ловни традиции: „Сокол – 1884“ събира ловци и техните четириноги помощници във Велико Търново

Събор, ловна стрелба, освещаване на знамена и киноложка изложба ще бъдат част от празничната програма

142 години история, традиции и любов към лова ще отбележи Ловно-рибарско дружество „Сокол – 1884“ – Велико Търново. По повод годишнината на 19 и 20 септември са подготвени поредица от прояви, които ще съберат ловци от региона и техните семейства и приятели.

Кулминацията на празничните дни ще бъде традиционният ловен събор, който дружеството организира всяка година. Той е сред проявите, които събират на едно място представители на ловните дружинки и дават възможност да бъдат съхранени и предадени на следващите поколения утвърдените през годините традиции.

Празничната програма на 19 септември ще продължи със състезание по ловна стрелба. В него ще премерят уменията си представители на дружинките от региона. В рамките на честванията ще бъдат и осветени знамената на ловните дружинки – символ на принадлежността към общността и дългогодишната история на организацията.

Особено място в програмата е отделено на четириногите помощници на ловците. На 20 септември от 10:00 часа в района на стрелбищния комплекс в квартал „Картала“ ще се проведе киноложка изложба. Тя ще представи ловните кучета, които са неизменна част от лова и традициите на ловците.

Празничните прояви ще бъдат и възможност за среща между хора, свързани с общо хоби и отношение към природата. Годишнината на дружеството е повод да се припомни неговата дългогодишна история, но и да се погледне към бъдещето на ловното дело в региона.

След двата празнични дни за ловците предстои нов етап от сезона. Те ще насочат вниманието си към подготовката за откриването на предстоящия лов на дива свиня. За дружинките това означава както организация на предстоящите излети, така и подготовка за спазване на всички изисквания за безопасност по време на лов.

Така 142-рата годишнина на „Сокол – 1884“ ще съчетае традицията и празника с началото на подготовката за новия ловен сезон.

Снимката е илюстративна