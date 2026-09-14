15 септември дойде, а още търсят зам.-директор и учители в областта

15 септември дойде, а училищата в област Велико Търново все още търсят учители, буквално минути преди първия училищен звънец. Обявите в Регионалното управление на образованието не секват.

От 14 септември е публикувана такава за лектор по БЕЛ в СУ „Г. С. Раковски“ във Велико Търново. В НУ „Иван Вазов“ в Царски извор искат да назначат учител за занималнята в началния курс. В ОУ „Св. Климент Охридски“ във Виноград пък им трябва учител по български език и литература в прогимназиалния етап.

В СУ „Св. Климент Охридски“ в Сухиндол имат нужда от учител по английски език, а в ОУ “Иван Вазов” в Горна Оряховица търсят учител по компютърно моделиране и информационни технологии. В СУ „Цвeтан Радославов“ в Свищов също имат нужда от учител по български език и литература.

Едно от училищата в областта все още има нужда от ръководни кадри.

От ПГ по транспорт „В. Друмев“ в Стражица са пуснали обява, че търсят заместник- директор по учебната дейност. Изискванията са стандартни – висше образование с ОКС бакалавър или магистър. Допълнителни изисквания са кандидатът да има опит в учебната дейност и документацията, свързана с нея.

Наред с учители в училищата от РУО са публикували обяви и за детските градини в област Велико Търново. ДГ „Здравец“ в горнооряховското село Първомайци има нужда от помощник на учителя. ДГ „Славейче“ в Лясковец пък има обява за учител в детското заведение.

Продължават да излизат обяви за чистачи, огняри и други позиции за поддържащ персонал в учебните заведения от област Велико Търново.

Михаил МИХАЛЕВ