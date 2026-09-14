Родителите няма да връщат помощта за ученици при 5 неизвинени отсъствия за месец

Родителите няма да връщат еднократната помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, ако детето е допуснало 5 отсъствия без уважителни причини в рамките на един месец.

Това предвиждат промени в Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД), които бяха одобрени от правителството.

В момента, ако детето има 5 отсъствия без уважителна причина за един месец, помощта трябва да бъде върната. Това е прекалено рестриктивно изискване особено поради факта, че тя е еднократна, а не месечна. В случай че детето не постъпи в училище или не продължи образованието си през втория учебен срок, родителите трябва да върнат получените средства.

За учебната 2026-2027 г. помощта е в размер на 153,39 евро и се отпуска без доходен критерий за всички ученици от първи до четвърти клас и в осми клас. Половината от нея се изплаща за първия срок, а останалата част след започване на втория срок, но само ако детето продължи образованието си.

С други предложения за промени в ЗСПД се облекчава административната тежест за майките студентки с право на еднократна помощ за отглеждане на дете. На тях вече няма да им се налага да подават удостоверение за записан следващ семестър или за завършено висше образование, за да получат втората част от нея.

Това обстоятелство ще се проверява по служебен път.

Право на еднократна помощ за отглеждане на дете имат студентки в редовна форма на обучение, които не са осигурени и не получават обезщетение за бременност и раждане, за отглеждане на дете или при осиновяване на дете до 5-годишна възраст съгласно Кодекса за социално осигуряване. Размерът й се определя в Закона за държавния бюджет и за 2026 г. е 1472,52 евро. Сумата се изплаща на два пъти – след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта и при записване на следващ семестър или при завършване на висше образование, но не по-късно от навършване на една година от детето.

С промените в закона се регламентира, че семейства на бременни жени – чужди граждани, и семейства на чужденци с предоставена закрила в България имат право на семейни помощи за деца. Те ще им бъдат отпускани при същите условия и ред както за българските граждани. За да получат такава подкрепа, чужденците трябва да отглеждат децата си в страната ни.