С по два гола на Джанер Кзимов и Кенан Адемов самоводската „Стрела“ прободе „Олимпиакос“ на старта на сезона

Отборът на „Стрела“ /Самоводене/ стартира с победа участието си в първенството на Областна група- юг. Воденият от Веселин Койчев тим се наложи с 5:2 над „Олимпиакос“ /Никюп/ на стадиона в Ресен. Интригата около двубоя бе засилена от факта, че на терена си дадоха среща бивши сътборници в никюпския тим от миналия сезон. Настоящите съперници обаче действаха изключително коректно и запазиха духа на феърплия през целия мач. Символичните домакини започнаха по ноти и още в 5- ата минута Ивон Георгиев влезе отдясно и прехвърли вратаря на „Олимпиакос“ Красимир Русанов за 1:0. Отгиворът дойде в 23- ата минута, в която Марио Асенов стреля от границата на наказателното поле в долния десен ъгъл на Мирослав Василев за 1:1. Последва спасяване на Русанов, отразил шут на Кенан Адемов от 7- 8 метра, но в 36- ата минута Джанер Кязимов би точно за 2:1. Никюпчани изравниха в самия край на полувремето, когато играещият им треньор Велико Сапунджиев вкара от свободен удар за 2:2. Второто полувреме тръгна с втори гол на Джанер Кязимов, койте се разписа красиво от движение за 3:2. Последваха две попадения на Кенан Адемов, който в 63- ата минута се разписа с прехвърлящ удар, а в 73- ата стреля по диагонала за 5:2.