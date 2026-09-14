38 бъдещи медсестри и акушерки започват обучение във Велико Търново

За първи път държавата покрива изцяло семестриалните такси на студентите

НА 14 СЕПТЕМВРИ МЕДИЦИНСКИЯТ ФИЛИАЛ ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ОТВОРИ ВРАТИ ЗА СВОИТЕ НОВИ ПЪРВОКУРСНИЦИ.

Прагът на учебното заведение прекрачиха бъдещи 27 медицински сестри и 11 акушерки. Студентите положиха академична клетва, с която приеха да бъдат морално съпричастни с ценностите и каузата на най-хуманните професии и университета.

За първи пъти от тази година обучението за медицински сестри и акушерки е напълно безплатно за следващите. Това се случи след като от здравното и образователното министерство приеха двете специалности за застрашени, в следствие на острия недостиг на кадри. За да се насърчат студентите, държавата вече покриват всички семестриални такси по време на обучението.

„Отчитаме голям интерес от студенти, което е радост за нас. Много млади хора са избрали тези хуманни професии. Останаха малко свободни места за акушерки. За сметка на това има свръх интерес към специалността „Медицинска сестра“ и приехме повече от предвидения брой в това направление“, съобщи доц. Весела Иванчева, директор на медицинския филиал.

По думите й профилът на студентите от новия випуск е доста разнороден. Сред обучаващите се има току що завършили училище, както и по-зрели хора, които след едно завършено висше образование са решили да се преквалифицират.

Най-младият студент е на 18, а най-възрастният – на 45 години.

„Традиционно студентите са ни от Северна България“, обясни доц. Иванчева.

Близостта на филиала с родните места за следващите е сред предимствата на вуза, тъй като спестява неудобството от пътуване и разходи.

По думите на директорът именно безплатното обучение става и огромно предимство и фактор, повече хора да се престрашават да учат.

„Пожелавам на всички студенти смелост, вяра и трудолюбие по пътят на медицинските специалисти, които са избрали“, допълни доц. Иванчева.

Първият учебен ден във филиала започва с водосвет от отец Славчо. Да поздравят студентите и преподавателите дойдоха редица официални гости. Сред тях бяха депутатът доц. Диана Димитрова, областният управител Марин Богомилов, директорът на РЗИ Велико Търново д-р Евгения Недева, началникът на дирекция „Социални дейности, здравеопазване, транспорт“ в Община Велико Търново Росица Димитрова и др.

Своето уважение засвидетелстваха също изпълнителният директор на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ д-р Даниел Илиев, управителят на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ д-р Иван Иванов, шефът на специализираната болница „Д-р Трейман“ д-р Стела Денчева и др. Болничните ръководители увериха студентите, че вратите на поверените им клиники са широко отворени за тях.

На празника присъстваха и бивши възпитаници на филиала, които днес работят по специалността си. Една от тях е Мария Денчева, която стана първенец на Випуск 2024, а днес практикува професията на акушерка в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“.

Галина ГЕОРГИЕВА

Снимки: авторката