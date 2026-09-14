Длъжник на НАП си купил ферари за 436 000 евро

Само за месец – от 8 август до 8 септември, инспекторите от Главна дирекция „Фискален контрол“ в НАП са проверили над 9800 камиона и бусове, превозващи стоки с висок фискален риск през граничните ни пунктове с Гърция и Румъния.

При една от проверките инспекторите са установили превоз на спортен автомобил „Ферари“, чиято стойност е около 436 000 евро.

Той е бил предназначен за лице, което имало изискуеми задължения към НАП. По тази причина върху спортния автомобил са били наложени обезпечителни мерки в размер на около 137 000 евро. Впоследствие длъжникът е погасил задълженията си, а спрямо него са предприети последващи контролни действия предвид установено рисково поведение.

През тази година са констатирани 29 случая, при които наложените обезпечителни мерки не са били изпълнени и се е наложило НАП да пристъпи към изземване на стоката.

При друга проверка фискалните инспектори са установили, че превозът на два автомобила на обща стойност 59 000 евро не е бил предварително деклариран пред НАП, каквото е изискването на закона. За това нарушение е наложена имуществена санкция в размер на 23 600 евро. Обикновено при неизпълнение на задължението за предварително деклариране на стоки с висок фискален риск санкцията може да достигне до 40% от данъчната основа на стоките.

Ана РАЙКОВСКА