Поколения „гусларчета“ излязоха заедно на сцената, за да отбележат 60 години от създаването на ансамбъла си

Поколения “гусларчета” и техните наследници се събраха на една сцена и поднесоха почти двучасов музикален спектакъл на 12 септември.

Въпреки дъжда, който не спря по време на целия концерт, Летният театър в Горна Оряховица се изпълни с бивши танцьори, певци, оркестранти от ДЮФА „Гусларче“, дошли от близо и далеч за 60-годишнината на ансамбъла. Музикалният спектакъл, подготвян месеци наред, премина под надслов “Гусларче“ – наследство завинаги“.

Детско юношески фолклорен ансамбъл “Гусларче” е създаден през 1966 година, за да подпомага ФА “Сидер войвода”. Първоначално е изграден народният хор. Създателят на ансамбъла Петър Ризов работи с него първо като диригент на хора и ръководител на оркестъра, а после и като главен художествен ръководител.

Ансамбъл “Гусларче” е лауреат на републикански фестивали и носител на международни отличия, както и на званието „Представителен“. Има над 300 концерта в страната и чужбина. Оставил е 24 записа във фонда на българското радио и телевизия.

В памет на създателя Петър Ризов концертът започна с едноминутно мълчание.

На сцената след това излязоха певиците и оркестрантите на „Гусларче“ с диригент Венцислав Величков, танцьорите на “Гусларче” с ръководител Петър Петърчев, Детски танцов състав „Елбетица“ с ръководител Йордан Минчев, както и гостите от Австрия – Детско-юношески танцов състав към Българско училище „Проф. Иван Шишманов“ и Детско-юношески танцов състав към сдружение „Български ритми“ във Виена с ръководител Диана Стоева.

Част от спектакъла бе емблематичният танц от репертоара на състава „Дунавци“, изпълнен от сборна детско-юношеска група от Горна Оряховица, Виена, София и Казанлък (всички свързани с „Гусларче“), ръководена от Диана Стоева.

И въпреки че дъждът се усилваше правопропорционално на нарастващата на сцената емоция, публиката не спираше да аплодира изпълненията на артистите и да ги подкрепя докрай. Финалът на уникалния танцов спектакъл по традиция бе изпълнението на Северняшка сюита от целия ансамбъл – така, както някога ДЮФА „Гусларче“ е завършвал своите концерти.

„Огромни благодарности за експлозията от чувства и емоции, която заедно с публиката споделихте. Респект към вашия труд, с който пазите това прекрасно наследство – българския фолклор“, каза след концерта заместник-кметът Петя Иванова. От името на кмета на общината Николай Рашков заместник-кметът връчи на главния двигател на събитието Диана Стоева специален символ за ансамбъла. „60 години „Гусларче“ – песни, танци, емоция. Това сте вие, това е България“, каза още заместник-кметът Петя Иванова.

Музикалният спектакъл „“Гусларче“ – наследство завинаги“ се реализира с подкрепата на Община Горна Оряховица и много спонсори. Всички, помогнали за реализацията на това мащабно и уникално събитие, получиха грамоти от организаторите.