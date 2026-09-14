понеделник, септември 14, 2026
Последни:
Горна ОряховицаСпорт

Хандбалният „Локомотив“ приключи подготовкатата с трофея „Тодор Хънков“

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

ХК „Локомотив“ (Горна Оряховица) спечели XII турнир по хандбал „Тодор Хънков“ в Бургас и за поредна година се прибира у дома с трофея. Черно-белите завършиха надпреварата без загуба и записаха три победи в трите си срещи.

В груповата фаза „Локомотив“ се наложи над „Спартак“ (Варна) с 18:16, а след това категорично победи НСА с 27:17. Така горнооряховският отбор си осигури място във финала, където се изправи срещу „Пирин 64“ (Гоце Делчев). В оспорван двубой „Локомотив“ стигна до победата с 20:18 и заслужено вдигна купата.

Състезателят на „Локомотив“ Божидар Симеонов бе избран за най-добър защитник на турнира.

Срещите в Бургас бяха и последните проверки за „Локомотив“ преди началото на сезон 2026/2027. С тях приключва предсезонната подготовка на черно-белите, а оттук нататък фокусът е изцяло върху старта на първенството.

„Локомотив“: Любен Иванов, Владислав Йоргов, Кристиян Йорданов, Николай Генов, Божидар Симеонов, Георги Василев, Иво Иванов, Златомир Колев, Християн Колев, Велизар Драганчев, Иван Петков, Любослав Димитров.

Треньори: Йордан Димитров, Станислав Добрев.

 

 

Вижте още

Шампиони по ориентиране си казаха „да”, стартираха съвместния си живот от стадион „Ивайло”

БОРБА БГ 241 четения 0

„Виолетовите“ заминаха за Поморие, седем титуляри пропускат шестнайсетинафиналния мач за купата

БОРБА БГ 62 четения 0

СК „Етър-Стил” със силно представяне във Варна, шестте отбора със златни и сребърни купи

БОРБА БГ 77 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *