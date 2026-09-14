Голямо хоро събра поколения в Дома за стари хора „Венета Ботева“

МЛАДИ ТАНЦЬОРИ ПОДАРИХА ВЪЛНУВАЩ ПРАЗНИК НА ОБИТАТЕЛИТЕ НА ДОМА ЗА СТАРИ ХОРА „ВЕНЕТА БОТЕВА“. Социалната услуга от близо 2 години функционира в база във Вонеща вода, докато тече мащабен ремонт на сградата в кв. „Бузлуджа“.

Гостуването на ДЮФА „Зорница“ от Русе донесе усмивки, радост и сълзи от щастие сред живущите в институцията.

Талантливите изпълнители представиха специална танцова програма, която бързо завладя публиката в ритъма на българския фолклор. Домуващите и служителите с интерес проследиха майсторските умения на младежите.

Най-емоционалният момент настъпи в края на събитието. Танцьори, възрастни и работещи в дома се хванаха заедно на голямо хоро.

„Огромна радост, незабравима емоция, настроение и сълзи от щастие ни донесе срещата с ДЮФА „Зорница“ – гр. Русе. Талантливите танцьори напълниха душите и сърцата на домуващи и персонал с майсторските си изпълнения“, споделиха от дома.

От институцията изказват огромна благодарност на танцовия ансамбъл за прекрасното преживяване, което ще остане скъп спомен за възрастните хора.

Галина ГЕОРГИЕВА