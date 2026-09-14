Хороскоп, 15 септември: Не се страхувайте да правите планове

Петнайсети септември ни посреща с Луна в Скорпион, а хармоничният й аспект с Марс ни дава знак да разберем, че самите ние сме в основата на живота си и ние можем да го променим, стига да искаме, или да го съсипем, пуснем ли се по течението. Не се страхувайте да правите планове, да мечтаете и да сте амбициозни. Понякога амбицията носи искри и мотивация за промяна.

ОВЕН

Внимавайте с финансите

Днес е добре да бъдете една идея по-консервативни спрямо финансите си. Направете си хубава сметка на разходите през септември до този момент и ги съобразете с очакваните приходи. Денят е позитивен и ви носи възможност да поговорите с приятели по сериозни, вълнуващи ви теми.

ТЕЛЕЦ

Ставате досадни

С желанието си да стабилизирате взаимоотношенията си в къщи, в любовта, на работното си място, в бизнеса, вие може би вече станахте досадни с приказките си за съвършенство и мир. Не налагайте прекалено много мнението си. Оставете малко повече време приказките ви да започнат да въздействат върху другите.

БЛИЗНАЦИ

Обидата си остава

Ще ви подразни фактът, че днес ваши приятели ще се опитат да ви направят забележка. И то за нещо, в което се чувствате перфектни и безгрешни. Оттук нататък обидата си остава във времето и вие няма да забравите, че са ви подценили. Е, би било по-добре да простите и продължите, но дали това ще се случи?

РАК

Не палете войни

Предстои ви натоварен ден, но ако сте достатъчно активни и упорити, със сигурност ще се реализирате добре. На работното място успехът ще ви следва, имате ли си предварителен план за действие. В личните взаимоотношения срещате войнственост от страна на половинката или семейството. Не я подпалвайте още повече.

ЛЪВ

Не вдигайте шум

Привидно спокойни, днес не правите кой знае какво впечатление и поради тази причина сте облагодетелствани, защото никой не ви досажда. Вие от своя страна си действате тихичко и ще постигнете някои цели, незабелязани от никого. Не вдигайте шум. По-добре постижения, отколкото паради – това е мотото ви днес.

ДЕВА

Търсите промяна

Отворени сте за нови контакти и познанства, но не всички, които привличате, са благоприятни за вас към този момент. Днес сте силно превъзбудени. Искате да ви се случи нещо, което да промени живота ви и на всяка цена търсите поле за промяна. Но дали сте готови за нея?…

ВЕЗНИ

Благоденствие

Периодът на силни промени при вас приключи. Сега е времето, в което малко по малко ще си стъпите на краката и онова, за което работихте в последните няколко дни, лека-полека ще заработи за вас. Чака ви благополучие, благоденствие. Днешният ден иска да сте малко по-пестеливи относно парите си.

СКОРПИОН

По-добре отстъпете

Налага ви се да направите определена отстъпка спрямо хората около себе си, но никак не ви се иска. Желанието ви е да налагате мнението си и другите да се съобразяват с вас, не вие с тях. Ще влезете в сериозно противоречие относно един спор с половинката, който се е зародил в последната седмица.

СТРЕЛЕЦ

Не отлагайте

Както вчера, така и днес основният съвет на звездите е да не отлагате, а да разрешавате на мига възникналите проблеми. Тръгнете ли да провлачвате във времето, тръгнете ли да отлагате за утре това, което можете да свършите днес, ще се отпуснете. А работата и трудностите ще ви се изсипят изведнъж на главата след време.

КОЗИРОГ

Приятна вест

Днес се превръщате в оратори. Усещате, че всички ви слушат с определен интерес и вземате думата още от сутринта. Запазете добрия тон и не налагайте прекалено настойчиво мнението си, за да не загубите внезапно своята аудитория. Ваш близък ще ви се обади с приятна вест. Струва си да я отпразнувате довечера.

ВОДОЛЕЙ

Сериозна амбиция

В средата на септември вие ще направите сериозни планове за професионалната си реализация през месеца. От вас ще е иска точност и прецизност, вие също ще искате същото от екипа, с който работите. Започнете деня с оперативка, за да се мотивирате всички заедно. Имате нужда от нахъсване.

РИБИ

Щастливи сте

Чувствате се прекрасно. Днес можете да убедите всекиго в своята гледна точка. Стига да искате. Не искате ли, хич не ви се занимава да обяснявате на другите вашия мироглед. Който има желание, нека го разбере и ви последва. Който няма – излиза от полезрението ви. Спокойни сте и сте много щастливи. Друго не ви е нужно.

Хороскоп за родените на 15 септември – Честит рожден ден! Няма да ви липсват моменти, в които ще се задълбочавате в определени проблеми, и ще губите ценно време, търсейки причината за всички трудности. През следващата една година вие ще сте доста аналитични и свебевглъбени. Дори в дадени дни няма да ви се говори с никого. Но това е нормално. Ще отделяте време само за себе си.

Тодор Емилов-Тео