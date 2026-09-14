Институт „Конфуций“ записва възрастни и деца за курсове по китайски

Институт „Конфуций“ към Великотърновския университет започва записване за новите курсове по китайски език за учебната 2026/2027 година. В тях могат да се запишат възрастни и деца до 10 години.

Курсове за възрастни се провеждат в понеделник и сряда от 18.00 до 19.30 часа, а курсовете за деца до 10 години са във вторник и четвъртък от 17.30 до 18.00 часа. От Великотърновския университет поясняват, че записването продължава до 30 септември тази година. Ще бъде създадена и нова група за начинаещи, където уроците ще бъдат провеждани онлайн.

Цените за курсовете на практика са символични. За възрастни е 90 евро, а за учащи е 80 евро. Децата до 10 години плащат само 10 евро. Онлайн курсът е 100 евро. Предлага се и курс по бизнес китайски, който е 40 евро. Подготвителният HSK курс е 25 евро.

На 10 октомври от 14:00 ч. в Институт “Конфуций” във ВТУ ще се проведе церемония по награждаването на отличените участници във IV конкурс по превод на името на Петко Хинов.

Михаил МИХАЛЕВ