Известният великотърновски художник Асен Момчев дарява 100 свои картини за галерия, която и до днес не е изградена

Прочутият великотърновски художник Асен Момчев така и не получава галерия, която да носи неговото име в старата столица след смъртта му. През 1985 година той прави нечувано дарение на родния си град, предоставяйки 100 свои картини.

Волята му тогава е била именно създаване на галерия, която да представя творчеството му. Колекцията отразява голямата любов на Момчев към Велико Търново и улавя уникалната атмосфера, светлина и възрожденска архитектура на града чрез неговите емблематични пейзажи, припомня великотърновецът Сергей Данчев.

Днес дарените през 1985 г. 100 картини на Асен Момчев се съхраняват във фонда на Художествена галерия “Борис Денев” във Велико Търново. А първоначалното желание на художника не е изпълнено.

Същата е съдбата и на творбите на художника Иван Христов, който приживе дарява 30 картини. За него е имало определена сграда, а именно галерия на улица „Гурко“, която днес се руши. Има проект за нейното възстановяване, но липсват средства, а произведенията на изкуството отдавна са отнесени оттам. Така, без да са планирали, двама художници споделят обща съдба за своето наследство.

Асен Момчев е роден във Велико Търново през 1906 г. През 1930 г. завършва Художествената академия в класа на проф. Стефан Иванов. Завръща се в родния си град и създава прекрасни пейзажи, както и цикли с тушови рисунки от Елена и Жеравна. От 1952 до 1956 г. е асистент и старши преподавател в Художествената академия, след което е инспектор по рисуване в Министерството на образованието.

През 1966 г. Асен Момчев и големият ни класик Васил Стоилов основават Катедрата по изобразително изкуство във Великотърновския университет. Следват години на голямо приятелство между двамата художници. Момчев се пенсионира като ръководител на катедрата.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимки: Галерия „Кавалет“