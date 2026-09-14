Събират извънредно акционерите в МОБАЛ заради новите правила за възнаграждения на ръководството

ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИТЕ НА МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ“ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 29 СЕПТЕМВРИ. Поводът е гласуване на промените в начина, по който се сформират възнагражденията на ръководството на лечебното заведение.

Това е случва вследствие на предприетите през август мерки от страна на здравното министерство, с които заплатите на болничните директори се обвързват по-тясно с постигнатите резултати в съответните клиники.

На акционерите на търновската болница се предлага стойността на една бална единица, използвана за изчисляването на възнагражденията на ръководството, да бъде определяна на 60% от минималната работна заплата. Досега тя беше между 80 и 100%

Ще бъдат актуализирани също два от показателите за формиране на балната оценка.

Единият касае дела на специализантите спрямо средносписъчния персонал. Ако те представляват над 5% от колектива, ще се дават максималните 2 точки.

Вторият компонент е свързан със заетостта на болничните легла и достигнатите нива на заплащане на персонала. Ако в болницата има поне 75% леглова заетост и са достигнати нивата на средномесечните основни възнаграждения, заложени от Колективния трудов договор, ще се дават 2 точки.

По изчисления на здравното министерство прилагането на новите мерки в клиниките с държавно участие у нас ще спести общо около 2,2 млн. евро годишно. Икономисаните средства пък ще остават в самите болници.

Галина ГЕОРГИЕВА