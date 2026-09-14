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„Книги за смет“
Общество

„Книги за смет“ отново във В. Търново – предаваш килограм пластмаса и вземаш ново издание

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

Кампанията „Книги за смет“ отново ще се проведе във Велико Търново. На паркинга на „Кауфланд“ в старата столица организаторите ще събират пластмаса, а участниците ще могат да си изберат нова книга по избор от предлаганите.

Кампанията ще се проведе на 20 септември от 10.00 до 13.00 часа. Традиционно в нея се включват много великотърновци и дори се извиват опашки от желаещи да предадат пластмасата.

„От 2015 г. насам великотърновци са сред първенците в тази кампания. Нека продължим традицията!“, сподели Зорница Кънчева-Миладинова, която оглавява екоотдела в Община Велико Търново.

Самата кампания се провежда от 14 години и е сред най-успешните екологични акции. Във Велико Търново се осъществява с финансовата подкрепа на Община Велико Търново.

Михаил МИХАЛЕВ

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