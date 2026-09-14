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Сухата чешма
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Още 3000 евро са нужни, за да бъде възстановена изцяло Сухата чешма, призовават за дарения

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Още 3000 евро са необходими, за да бъде завършено цялостно пространството около Сухата чешма, емблематична не само за стария квартал „Варуша”.

Остава да се пренареди и оформи настилката отпред с вградено осветление, да се поставят цветарници, за да изглежда мястото по-приветливо за жители и гости на тази част на Велико Търново, които идват да си налеят вода или просто минават по улицата.

В края на юни започна същинският ремонт а чешмата, а тя потече отново след повече от 4 десетилетия. Това е факт благодарение на труда и позитивната енергия на кварталната общност.

Инициативата бе на бившия депутат и собственик на рекламна агенция Станислав Стоянов, който дари част от необходимите средства, помагаше и с логистика. Около доброто му дело се обединиха още представители на частния бизнес, граждани, „ВиК Йовковци”, както и Общината, която осигури основното финансиране.

Сухата чешма вече възвърна предишната си красота с трудолюбивите ръце на млад местен майстор. С много старание и внимание към детайла, камък по камък са възстановени повредените части, допълнително е отлято и облицовано корито. Монтираните старинни чучури с кран – дарение от местен бизнесмен, който живее в квартала, не само красят чешмата, но и пестят вода.

Но трябват още средства за довършването и огромната молба на всички замесени в благородната инициатива е търновци да я припознаят и да направят своя принос.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Радомир Данков

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