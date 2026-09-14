Още 3000 евро са нужни, за да бъде възстановена изцяло Сухата чешма, призовават за дарения

Още 3000 евро са необходими, за да бъде завършено цялостно пространството около Сухата чешма, емблематична не само за стария квартал „Варуша”.

Остава да се пренареди и оформи настилката отпред с вградено осветление, да се поставят цветарници, за да изглежда мястото по-приветливо за жители и гости на тази част на Велико Търново, които идват да си налеят вода или просто минават по улицата.

В края на юни започна същинският ремонт а чешмата, а тя потече отново след повече от 4 десетилетия. Това е факт благодарение на труда и позитивната енергия на кварталната общност.

Инициативата бе на бившия депутат и собственик на рекламна агенция Станислав Стоянов, който дари част от необходимите средства, помагаше и с логистика. Около доброто му дело се обединиха още представители на частния бизнес, граждани, „ВиК Йовковци”, както и Общината, която осигури основното финансиране.

Сухата чешма вече възвърна предишната си красота с трудолюбивите ръце на млад местен майстор. С много старание и внимание към детайла, камък по камък са възстановени повредените части, допълнително е отлято и облицовано корито. Монтираните старинни чучури с кран – дарение от местен бизнесмен, който живее в квартала, не само красят чешмата, но и пестят вода.

Но трябват още средства за довършването и огромната молба на всички замесени в благородната инициатива е търновци да я припознаят и да направят своя принос.

Ана РАЙКОВСКА

Сн. Радомир Данков