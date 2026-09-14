Освободиха 20 000 литра вода от Държавния резерв за бедстващо село

С 19 994 ЛИТРА БУТИЛИРАНА ПИТЕЙНА ВОДА ОТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ „ДЪРЖАВЕН РЕЗЕРВ И ВОЕННОВРЕМЕННИ ЗАПАСИ“ ще бъде подпомогнато населението на Горна Студена. В свищовското село страдат от безводие, а преди повече от месец беше обявено бедствено положение.

Осигуряването на животворна течност идва след решение на Министерски съвет. Правителството е получило искане за подкрепата от кмета на община Свищов Генчо Генчев.

На местните хора ще бъдат раздадени 10 584 литра вода в бутилки от 1,5 литра и 9360 литра в 10-литрови разфасовки.

Количествата са предназначени за питейните нужди на населението до преодоляване на проблемите с водоснабдяването.

От Държавната агенция вече са предприели необходимите действия за своевременното транспортиране на животворната течност до община Свищов.

Галина ГЕОРГИЕВА