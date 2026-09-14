Почитатели на ретро коли и мотори се събраха в „Новите лозя” край Арбанаси

Ретро клуб „Търновград” с председател Веселин Дончев изпрати лятото и сложи край на сезона с болярска среща край изба „Новите лозя” в Арбанаси. За приятели и съмишленици клубът организира цял ден забавления на по бира и хубава приказка.

Още рано сутринта в 7 часа бе открит пазар за автомобилни части, като за продан имаше главно за соцвозила – вартбург, москвич, волга и жигули. Бяха изложени и около 20 ретро автомобила, за радост на любителите.

„Като за първи пазар, хората проявиха интерес, макар че търговията бе по-скоро колеблива. Но си създадоха нови контакти, което бе по-важното. За малките подготвихме разходки с АТВ и офроуд приключения. За съжаление, предвидените издигания с балон се провалиха заради силния вятър”, коментира за „Борба” Веселин Дончев.

Най-хубавото бе оставено за вечерта – софрата с барбекю зона, търновска студена наливна бира, хубава музика и приятна атмосфера. Бяха запланувани и интересни игри като дърпане на въже, хвърляне на бурета, надпиване с бира и надяждане с кебапчета. Дъждът обаче осуети всичко.

Ретро клуб „Търновград“ си запазва правото отново да зарадва любителите на ретро возила, но при по-хубаво време.

Ана РАЙКОВСКА