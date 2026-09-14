Приключи основният ремонт на най-дългата улица в балкански град

Ремонтът на ул. „Иван Момчилов” е приет без забележки от Държавната приемателна комисия. След оглед тя установи, че обектът е изпълнен съгласно одобрения инвестиционен проект.

Предстои финализиране на процедурата по издаване на разрешение за ползване, с което обектът се въвежда в експлоатация. Фирмата изпълнител е „Пътни строежи – Велико Търново“ ЕАД.

Ремонтът на най-дългата улица в град Елена включва нова асфалтова настилка, обновени тротоари и бордюри и ремонт на кръстовищата.

Проектът за реконструкция на ул. „Иван Момчилов“ и подземната инфраструктура се реализира с финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството в размер до 2 795 000 лева.

В рамките на проекта беше извършена и реконструкция на водопроводната мрежа, която вече е въведена в експлоатация.

Ана РАЙКОВСКА