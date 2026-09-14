Проектират нови водопроводи за малки населени места

Община Сухиндол работи за предотвратяване на проблемите с липсата на достатъчно вода, съобщи кметът инж. Пламен Чернев. Към момента се проектира подмяната на водопровода на Горско Калугерово в горната му част.

Има създаден технически проект и за село Красно Градище. Там водопроводът трябва да бъде подменен, защото е изцяло от етернитови тръби и загубите са големи, обясни инж. Чернев. Предстои проектиране и на втория етап на село Коевци, където бяха сменени част от водопроводите.

Горско Косово е с най-малко загуби на вода, но има проблеми със сградните отклонения, които дефектират. Оказало се също, че водопроводът е на 2 метра дълбочина.

Веднага след това започва проектирането и на всички улици в западната част на Сухиндол за подмяна на водопроводите, а след това и преасфалтиране.

„Важен е проектът, който трябва да направим. Той минава от Градския стадион до пътя за Красно градище. Трябва да сменим водопровода. Той е над 2 км дълъг. Затова в града пътят не се асфалтира. Той е държавен и е задължение на АПИ. Прави се цялостен ремонт от Коевци до Сухиндол. Чакахме бюджет и ново правителство за финансиране на водопровода. А не първо да направим асфалт, а след това да сменяме водопровод“, обясни инж. Чернев и се извини на гражданите за това, че има участъци от пътя, които в момента са с лоша настилка, въпреки че вината не е на местната администрация.

В същото време предстои преотреждане на терен за градска пречиствателна станция в южната част на града, където е основният колектор още от създаването на канализационната мрежа на града. В момента тя е изградена на 50%.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът