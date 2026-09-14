Работна група за “Кроношпан” се сформира при областния управител: „10 години институциите мерят, а търновци дишат“

ДЕСЕТ ГОДИНИ СЛЕД ПЪРВИТЕ СЕРИОЗНИ СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВЪЗДУХА ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОБЛЕМЪТ С „КРОНОШПАН“ ОТНОВО СЪБРА НА ЕДНА МАСА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ИНСТИТУЦИИТЕ, законодателната и изпълнителната власт, местната власт и граждански организации.

Целта е да бъдат набелязани конкретни мерки за ограничаване на вредните емисии от предприятието и за защита на здравето на населението.

За мръсен въздух, запрашаване и неприятни миризми от района на завода през годините са подавани многобройни сигнали до компетентните институции, медии, социални платформи, РЗИ, РИОСВ, народни представители и Община Велико Търново. Въпреки това недоволството на гражданите продължава, а темата периодично се връща в дневния ред на институциите.

Срещата се проведе при областния управител Марин Богомилов. В нея участваха Георги Чакъров, доц. Диана Димитрова, Валентин Гечевски, Александър Узунов, Йордан Терзийски и Ангел Янчев, старши комисар Марин Маринов от ОДМВР – Велико Търново, директорът на Инспекцията по труда Розалия Стефанова, д-р Евгения Недева – директор на РЗИ, представители на екоорганизации и други ангажирани с проблема страни.

РИОСВ: ПОКАЗАТЕЛИТЕ СА В НОРМИТЕ

Директорът на РИОСВ инж. Станислав Станчев посочи, че извършените измервания на качеството на атмосферния въздух в района на завода показват стойности в рамките на нормативните изисквания. По думите му предписанията, дадени от екоинспекцията на предприятието, са изпълнени.

От „Кроношпан“ са предприели и действия за изграждане на нови инсталации и въвеждане на допълнителни съоръжения за ограничаване на въздействието върху околната среда. Сред предвидените мерки е поставянето на биофилтри, чието изграждане и финализиране се очаква до април 2027 г.

Тези действия обаче не слагат край на дискусията. Напротив – според участниците е необходимо контролът върху предприятието да бъде засилен, а бъдещите изисквания към него да бъдат съобразени с реалните очаквания за качеството на въздуха и средата, в която живеят хората.

„КРОНОШПАН“ ПОИСКА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА РАЗРЕШИТЕЛНОТО СИ

Особено внимание по време на срещата беше отделено на процедурата по актуализация на Комплексното разрешително на „Кроношпан“. Процедурата е поискана от самото предприятие.

Според участниците тя трябва да бъде проведена при максимална прозрачност и с широко обществено обсъждане. В новите условия трябва да бъдат заложени адекватни и достатъчно строги показатели по отношение на допустимите нива на замърсяване, настояха присъстващите.

По думите им става въпрос за решение, което ще има дългосрочно значение не само за живеещите в близост до предприятието, но и за цялата община Велико Търново.

„ПРОБЛЕМЪТ СЕ ВЛАЧИ ВЕЧЕ ДЕСЕТА ГОДИНА“

„Ако през 2016 г. институциите си бяха на мястото, нямаше проблемът с „Кроношпан“ да се влачи вече десета година“, заяви Георги Чакъров по време на срещата.

Според него един от сериозните проблеми е свързан с липсата на достатъчно ефективни законови механизми за реакция при сигнали за неприятни миризми.

„Институциите се оказват с вързани ръце по отношение на мерки, санкции и предписания на компанията по отношение на миризми, тъй като законодателството в момента не включва такива“, посочи Чакъров.

Именно този проблем поставя въпроса дали съществуващата нормативна рамка е достатъчно ефективна, за да защити гражданите при случаи, в които замърсяването не може да бъде установено единствено чрез стандартните измервания на атмосферния въздух.

МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА И УСЕЩАНЕТО НА ХОРАТА

Съществената разлика между официалните измервания и многобройните сигнали на граждани остава един от най-чувствителните моменти в спора.

От една страна, контролните органи посочват, че измерените показатели са в нормативните граници и че предписанията към предприятието са изпълнени. От друга, жители на Велико Търново продължават да подават сигнали за запрашаване, неприятни миризми и усещане за влошено качество на въздуха.

Именно затова участниците в работната група настояват за координирани действия между институциите и за максимална прозрачност при контрола върху предприятието.

Предстоящата актуализация на Комплексното разрешително се очертава като ключов момент. От заложените в него изисквания и от начина, по който ще бъде осъществяван последващият контрол, ще зависи доколко предприетите мерки ще доведат до реално ограничаване на емисиите и въздействието върху околната среда.

За Велико Търново това вече не е просто спор между предприятие и недоволни граждани. Това е въпрос на институционален контрол, качество на живот и отговорност към здравето на хората.

А след като проблемът продължава да се обсъжда десетилетие по-късно, въпросът, който остава, е един: ще успеят ли институциите този път да намерят трайно решение?

Галина ГЕОРГИЕВА