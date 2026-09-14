Разкриха служител в заведение, задигнал пари от оборота

За броени часове служители на РУ – Свищов разкриха кражба на пари от заведение в крайдунавския град. Сигнал за случая е получен в петък около 08,00 ч. По данни на тъжителя от заведението липсвал оборота.

Извършителят е бил с качулка на главата и докато персоналът почиствал той влязъл, взел парите и излязъл. От проведените незабавни действия по разследването е установено, че автор на посегателството е 28-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан, работещ в заведението.

Той е предал инкриминираната сума. Срещу него е започнато бързо производство.