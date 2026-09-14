Социална шефка № 1 на Велико Търново защити докторска дисертация

РОСИЦА ДИМИТРОВА ЗАЩИТИ УСПЕШНО ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЯ. Тя придоби образователната и научна степен „доктор“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

Директорът на общинската дирекция „Социални дейности, здравеопазване, транспорт“ направи поредна сериозна крачка в своето професионално развитие. Темата на дисертационния й труд е „Развитие на социалните услуги – отговорности и предизвикателства пред общините“.

Научен ръководител на Росица Димитрова е доц. д-р Милена Йоргова, а научното жури даде положителна оценка на разработката.

Темата на дисертацията е пряко свързана с дългогодишната работа на социалната шефка и ролята на местната власт в организирането на социалните услуги.

„Развитието и работата продължават в екип, с отговорност, с вяра и с високо вдигната глава. Защото всяко постижение има смисъл тогава, когато води до още работа, още развитие и по-добри решения за хората“, посочва Димитрова.

Новото академично постижение за нея идва съвсем скоро след поредните професионални признания. През тази година тя получи юбилейно отличие от УС на Националното сдружение на общините в Република България за активен принос, дългогодишна експертиза и последователна работа за утвърждаването на социалните дейности.

Преди това пък беше удостоена с награда за принос и лидерство в развитието на социалните услуги в рамките на Националния форум на социалните услуги.

Галина ГЕОРГИЕВА