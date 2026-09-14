След Сандански „виолетовите“ паднаха с 4:1 и в Пазарджик

Представителният отбор на „Етър ВТ“ допусна втора поредна загуба като гост с 4:1 след свои грешки, този път от „Хебър“. Титуляри за втори пореден път бяха Ангел Мартинов и Мартин Борисов, а поради контузии отсъстваха Анастас Пемперски и Стефан Трайков.

На стадиона в Пазарджик, етърци започнаха срещата от деветия кръг в първенството на Втора лига с удар в ръцете на вратаря, но първата чиста ситуация бе за домакините в 16-ата минута, когато след корнер Ивайло Михайлов стреля с глава, но Ангел Мартинов спаси. „Виолетовите“ също имаха чиста ситуация след бърза контра малко след това, но непокритият Петър Петров не успя да уцели топката пред вратата. После и двата тима, които редуваха периоди на надмощие, имаха по един удар до гредата – първо на Цанев за етърци, после на Павлов за домакините.

Така се стигна до 35-ата минута, когато след бърза атака на Роймар Георги Александров чукна Михайлов в пеналта и реферът отсъди дузпа въпреки протестите на етърци. Самият Михайлов я превърна в гол за 1:0. В ответната атака и Стелиян Добрев претендираше за дузпа за избутване в пеналта, но реферът прецени, че няма основание.

Вторият гол за домакините паднат в 4-ата минута на даденото 2-минутно добавено време, когато 18- годишният Тодор Гергишанов директно от корнер завъртя топката в мрежата за 2:0. Старши треньорът Иван Иванов направи четири смени на почивката с по двама халфове и нападатели. През втората част етърци атакуваха непрестанно, но без особена креативност, докато „Хебър“ дебнеше за контри в празни пространства. В 51-ата минута Атанас Атанасов напредна сам отляво и стреля опасно до гредата, същото стори и Роймар за гостите.

Надеждите се върнаха в 71-ата минута, когато Атанас Атанасов бе съборен в пеналта и реферът отсъди дузпа и за етърци. Чавдар Ивайлов стреля силно за 2:1. Само след две минути обаче „Хебър“ възстанови статуквото. Роймар се откъсна сам отдясно и намери Мариян Вангелов за 3:1. „Виолетовите“опитаха отново да върнат интригата, но без успех. Първо Величков отблизо стреля в аут, Найденов отправи далечен лек удар, а изстрел на Тома Ушагелов бе спасен от Груев. В самия край Роймар за пореден път се откъсна сам на скорост отдясно и след рикошет в крака на Александров топката влетя в мрежата – 4:1.

„Етър ВТ“: Ангел Мартинов, Георги Александров, Мартин Борисов, Никола Борисов, Виктор Василев, Георги Иванов (46 Чавдар Ивайлов), Стелиян Добрев (46 Радослав Найденов), Росен Иванов (68 Мартин Николов), Атанас Атанасов, Цветомир Цанев (46 Кристиян Величков), Петър Петров (46 Тома Ушагелов).