Стамболовият мост е с боядисани парапети, но с изтекла гаранция и рушаща се конструкция

Парапетите на Стамболовия мост във Велико Търново бяха боядисани преди 3 години от общинското предприятие „Зелени системи“, и то с 60 литра качествена боя, която и до днес е почти непокътната от времето. Под тях обаче се крие истинският проблем на моста, който може скоро да излезе на дневен ред.

Конструкцията на уникалното за времето си съоръжение е обхваната от корозия, която изисква намесата на специалисти. Необходимо е да бъде извършена сериозна проверка от експерти, която към този момент не е правена. Металът трябва да бъде изследван, а евентуалното укрепване би струвало твърде скъпо на Общината. Проверката на металите се прави с ултразвуков дефектоскоп. Използват се високочестотни звукови вълни, за да се открият скрити пукнатини, шупли и разслоявания дълбоко в метала. Особено скъп обаче би бил ремонтът на корозиралите метални конструкции.

Все пак от Общината са категорични, че мостът не е опасен, но от десетилетия е забранен за автомобили. При някогашни масови мероприятия дори е създавана организация за преминаване и не е допускано струпване на хора върху съоръжението.

А мостът е с изтекла гаранция още от края на 80-те години. 100-годишният експлоатационен период, регламентиран от строителите, вече е приключил. Община Велико Търново е информирана за този факт преди повече от 30 години.

Австрийската фирма за метални леярски изделия „Рудолф Филип Вагнер“ започва строителство на моста през 1892 г. Тя е същата, която е построила Орлов и Лъвов мост в София, както и Желязната църква в Цариград. За строежа на Стамболовия мост е била използвана изцяло изградена дървена конструкция – скеле, изработено от търновския майстор строител Стоян Герганов. Звената са подавани поотделно. На специални огнища, поставени на дървената конструкция, нитовете са загрявани на място, а звената – занитвани. В строежа са участвали белгийски, италиански и български специалисти и работници. Първоначалното архитектурно оформление в горната част на строежа с парапета е извършено от работещия във Велико Търново в края на ХIХ век италиански архитект Джовани Мосути. Мостът е първата крупна проява на модерното европейско мостостроене в България, а като свободна висяща безподпорна конструкция – едно от важните постижения на Балканите.

Но годините не прощават на никого и нищо. Минали са цели 130, които са достатъчни дори за подобно уникално съоръжение да плаче за ремонт. Но стоманата си е стомана и вероятно мостът ще изкара още дълго. А и съоръжението е преживяло голямото земетресение от 1913 г. Станало е свидетел на различни епохи и подвизи. През 1933 г. военният пилот Петко Попганчев преминава под моста със самолет, за което и до днес се разказват легенди.

Михаил МИХАЛЕВ

Снимка: авторът