Световен и европейски шампиони представиха канадската борба на децата в Павликени

Великотърновският Armwrestling Club „Етър“ участва във фестивала „Фамилиада в парка“, проведен в Павликени. Събитието в парк „Кирил Ракаров“ бе организирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. С подкрепата на кмета на Община Павликени инж. Емануил Манолов и Георги Филипов, главен експерт „Образование, социални дейности и здравеопазване“, бе представена канадската борба на децата.

„Показахме, че спортът изгражда дисциплина, уважение и характер. В демонстрациите участваха световният шампион Вилизар Михайлов, европейският шампион Добрин Тотев и Петър Роглев – треньор и състезател на Armwrestling Club „Етър“. За нас най-важни са усмивките на децата, желанието им да опитат нещо ново и добрият пример, който им даваме чрез спорта. След броени дни предстои Световното първенство по канадска борба в Токио, Япония, където ще представяме България, Велико Търново и нашия клуб. Защо мечтите да не започват именно тук – на спортната площадка в Павликени, за да стигнат до спортната зала в Токио? От първите детски опити на масата до световната сцена. От любопитството на едно дете до амбицията на бъдещия шампион. Днес подаваме ръка на най-малките, а утре някой от тях може да застане редом с нас на световната маса и да представя България. Защото големите мечти не започват с медал. Те започват с първата крачка, с желанието да опиташ и с хората, които вярват в теб“, коментира Петър Роглев.