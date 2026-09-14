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Свинеферма за над 24 000 прасета чака позволение

Галина Георгиева 52 четения 0 Comments

МАЩАБНО РАЗШИРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА СВИНЕФЕРМАТА В СТАМБОЛОВО ГОТВИ СОБСТВЕНИКЪТ Й „МУЛТИМЕС ФАРМ“ АД.

Инвестиционното намерение е внесено в РИОСВ Велико Търново, а от него става ясно, че се планира почти четирикратно увеличение на местата за отглеждане на животни. В документа е посочено, че проектът предвижда реконструкция на стари сгради и модернизация на оборудването.

Съществуващото стопанство функционира в имот с площ 175 682 кв. м. Намерението на собственика е да бъдат ремонтирани 27 сгради, които са амортизирани и негодни за експлоатация. Ще бъдат монтирани нови системи за подслон на добитъка, за хранене, поене, охлаждане и вентилация.

Заложена е реконструкция на довеждащи колектори за животински тор, възстановяване на работата на две торови лагуни чрез полагане на геотекстил и монтаж на пелетизираща машина за фураж.

свинеферма

Към момента капацитетът е 3280 места за отглеждане на свине за угояване, 635 за свине майки и 2520 за подрастващи прасета.

След предвидената реконструкция и модернизация местата за угояване на свине следва да станат 11 574, за свине майки – 2607, а за подрастващи – 10 260.

След евентуално одобрение от компетентния орган операторът ще пристъпи към провеждане на процедура за издаване на ново комплексно разрешително, пише още в инвестиционното намерение.

Свинефермата не попада, но граничи със северната периферия на защитена зона от екологична мрежа „Натура 2000“.

Галина ГЕОРГИЕВА

 

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