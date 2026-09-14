Талантливи тенисисти от Полски Тръмбеш с бронзови медали от турнир в Сърбия

Две деца от Полски Тръмбеш се завърнаха с отлично представяне от международния турнир по тенис на маса European Youth Series, който се проведе в Нови Сад, Сърбия.

Адем Ахмедов и Мая Цанкова записаха по няколко победи, с което заслужиха признание съдии и публика.

Двата национални отбора на България – при момчетата и момичетата до 13 години бяха блестящи в изключително класната надпревара, събрала едни от най-талантливите млади състезатели в Европа.

При момчетата до 13 години България беше представена от Йоан Олива и Адем Ахмедов от Полски Тръмбеш. Българският тим завърши отборния турнир със 7 победи и само 2 загуби, което донесе на състезателите заслужените бронзови медали.

Регламентът на надпреварата предвиждаше всичките 10 отбора да играят помежду си, което превърна турнира в истински маратон от тежки срещи и сериозни изпитания. След много напрегнати мачове и битки, решавани до последния гейм, българските момчета показаха характер, класа и постоянство и се качиха на почетната стълбичка.

С много силно представяне завърши и националният отбор на България при момичетата до 13 години, които също успяха да се преборят за място сред презьорите, добавяйки още един медал за България.

Така участието на националните отбори до 13 години завърши с два бронзови медала – при момчетата и при момичетата.

„За Полски Тръмбеш това е поредно признание за успешното развитие на младите таланти в тениса на маса. Поздравления за състезателите, техните треньори, клубовете и всички, които работят за развитието на младите таланти!“, написаха от Общината.