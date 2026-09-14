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Спорт

Трета поредна шампионска титла за девойките до 20 години на “Трапезица 1954

БОРБА БГ 0 четения 0 Comments

През изминалия уикенд около Дряново се проведоха Държавните първенства по ориентиране за младежи и девойки до 20 години и жени и мъже 21Елит. Шампионатите бяха за щафета и дълга дистанция.

Злато и сребро спечелиха щафетите на “Трапезица 1954” при Ж20. Яна Петрова, Йоана Атанасова и Марта Русева станаха шампионки, като това е трета поредна титла, както за отбора, така и за трите момичета.

Съотборничките им София Петрова, Мария Дикова и Вихра Русева също направиха много силни бягания и завоюваха сребърните медали.

В неделната дълга дистанция великотърновският клуб заслужи още две отличия.

При Ж20 Марта Русева и при М21Е Апостол Атанасов, станаха вицешампиони. В съпътстващото състезание за купа “Дряново” при 12- годишните момичета Яна Маркова е трета.

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