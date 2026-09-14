Три титли за “Катана” от турнир по кикбокс в Стара Загора

Три златни медала спечели великотърновският клуб “Катана” от проведения в Стара Загора турнир по кикбокс в стил К1. Сенсей Самир Мутишев представи четирима отлично подготвени състезатели, които дадоха всичко от себе си на ринга.

Шампиони станаха Виктор Василев, Никола Михайлов и Микаил Мутишев.

“Тримата шампиони изиграха по 3 тежки и оспорвани мача, но с характер, подготовка и воля заслужено стигнаха до златото! Милен Дългичев също се представи достойно. Беше отлично подготвен, но този път отстъпи в своя мач. За пореден път доказваме че правилната методика на тренировки, дух и възпитание на боец в залата на “Катана” дава отлични резултати. След всеки изкачен връх идва следващ, това е Киокушин Карате”, коментира на страницата си в социална мрежа Сенсей Самир Мутишев.