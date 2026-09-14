В пощенските станции също се приемат заявки за помощи за ученици

Във връзка с началото на новата учебна година, „Български пощи“ напомнят, че в пощенски станции могат да се подават заявки за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и за ученици, записани в осми клас.

Общо 76 административни услуги на Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национален осигурителен институт се предлагат в 2142 пощенски офиси.

Пълният списък с услугите и пощенските станции е публикуван на уебсайта на институцията.