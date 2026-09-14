понеделник, септември 14, 2026
Последни:
заявки
Общество

В пощенските станции също се приемат заявки за помощи за ученици

БОРБА БГ 29 четения 0 Comments

Във връзка с началото на новата учебна година, „Български пощи“ напомнят, че в пощенски станции могат да се подават заявки за отпускане на еднократна помощ за ученици, записани в първи, втори, трети и четвърти клас, както и за ученици, записани в осми клас.

Общо 76 административни услуги на Агенция за социално подпомагане, Агенция по заетостта и Национален осигурителен институт се предлагат в 2142 пощенски офиси.

Пълният списък с услугите и пощенските станции е публикуван на уебсайта на институцията.

 

Вижте още

По-тържествено и през нови места ще мине Светият път, по който са пренесени мощите на св. Иван Рилски

По-тържествено и през нови места ще мине Светият път, по който са пренесени мощите на св. Иван Рилски

Ана Райковска 256 четения 0
Консултативният съвет

Три заседания е провел за девет месеца Консултативният съвет по въпросите за младежта

БОРБА БГ 79 четения 0
153 години

153 години безсмъртие – еленчани почетоха паметта на Васил Левски

БОРБА БГ 186 четения 0

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *