Wolt вече доставя (почти) всичко във Велико Търново

Платформата пристига в старопрестолната столица с предложения от любими местни заведения, популярни вериги и растящ избор извън храната от ресторанти

Wolt продължава разширяването си в България с навлизане във Велико Търново – град, в който богатата история днес споделя същите улици с голяма университетска общност, ярък културен живот и постоянен поток от гости от страната и чужбина. С последното присъединяване на Велико Търново и Русе към платформата Wolt вече оперира в девет български града – само малко повече от година след навлизането си на българския пазар.

Жителите, студентите и гостите на Велико Търново вече могат да открият растящ избор от заведения и търговци през приложението Wolt. Началната партньорска мрежа е с подчертано местен характер, с популярни заведения като „Аз & Ти“, Seven-Eleven BBQ & Fast Food и ресторанти Bianco, към които се присъединяват познати вериги като McDonald’s и Hesburger. Доставките са и извън храната от заведения – Mobi-Fon например добавя към платформата електроника и мобилни аксесоари.

„Велико Търново е град с уникално съчетание на история и модерна енергия – оформян от хората, които живеят тук, от студентите, които носят нов ритъм всяка академична година, и от гостите, които продължават да го преоткриват“, казва Ивайло Нецов, Country Lead на Wolt България, който лично направи първата доставка. „Това е и град, изграден върху хълмове, където късото разстояние на картата рядко е кратък път в действителност – и точно там услугата за доставки намира мястото си в ритъма на деня. Искаме Wolt да се вписва естествено в ежедневните моменти, като прави познатите местни места по-лесно достъпни и дава на търговците още един начин да се свързват с клиентите си.“

Едно приложение, много малки удобства

Независимо дали става дума за обяд между лекции, вечеря вкъщи, поръчка за офиса или нещо необходимо в последния момент, потребителите във Велико Търново имат достъп до всички функционалности на Wolt още от старта. Те могат да планират поръчка за конкретен ден и час, да комбинират продукти от няколко търговци в една доставка или да създават групови поръчки – което им дава повече гъвкавост около различните планове и ежедневни нужди.

Доставките във Велико Търново се извършват всеки ден между 09:00 и 23:00 ч., като обхващат жилищни райони, офиси и обществени локации в зависимост от достъпността.

Специални оферти за старта

По повод влизането на платформата във Велико Търново всички потребители могат да се възползват от отстъпки до 40% в приложението за избрани местни партньорски обекти.

Новите потребители допълнително могат да използват промокод FIRST50, който им дава 14 дни безплатна доставка и 50% отстъпка за първите три отговарящи на условията поръчки, направени в рамките на този период, с максимална отстъпка от €8 на поръчка и минимална стойност на поръчката €12.

Плащането може да се извършва с карта или в брой при доставка. Приложението Wolt е достъпно за iOS и Android, а поръчки могат да се правят и през уебсайта на www.wolt.com. Абонатите на Wolt+ получават нулеви такси за доставка при отговарящи на условията поръчки и ексклузивни предложения за членовете.

Повече от Велико Търново само с няколко клика

Партньорската мрежа на Wolt във Велико Търново ще продължи да се разширява с включването на още ресторанти, търговци и услуги – а с това и поводите да се използва приложението. Според последното проучване на Ipsos 57% от анкетираните в България споделят, че услугите за доставка улесняват ежедневието им. С Wolt това се превръща в ежедневно удобство само с няколко клика.