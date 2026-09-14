ЗППК „Бъдеще 93“ свиква общо събрание на 29 септември

ЗППК “Бъдеще 93” – с. Овча могила

П О К А Н А

Управителният съвет на ЗППК “Бъдеще 93” – с. Овча могила с решение от 09.09.2026 г. кани всички членове на кооперацията на

Годишно отчетно общо събрание,

което ще се проведе на 29.09.2026 г. от 8.00 часа в стола на ЗППК “БЪДЕЩЕ 93” – с. Овча могила при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на кооперацията за 2025 г.

2. Счетоводен доклад и приемане на годишния финансов отчет на кооперацията за 2025 г.

3. Отчетен доклад на КС за 2025 г.

4. Потвърждаване действията относно решение на УС на кооперацията, с което са определили размера на арендното плащане за 2026/2027 година.

5. Потвърждаване всички действията на УС, упълномощените лица, на овластения от ОС и упълномощен от УС Мирослав Атанасов Григоров, за действията предприети пред МЗХ, ДФЗ, Областна дирекция земеделие, Общинска служба земеделие, Районен съд Свищов, Окръжен съд Велико Търново, Апелативен съд Велико Търново, Административен съд Велико Търново, Върховен Касационен съд, банкови, финансови и други институции – извършени до настоящия момент (29.09.2026 г.).

6. Упълномощаване на овластения от ОС и упълномощен от УС Мирослав Атанасов Григоров, за действията предприети пред А1 България ЕАД, Виваком България ЕАД, , Йеттел България ЕАД, ЕРП Север, Енерго-Про Варна ЕАД, Енерго-Про България ЕАД.

При липса на кворум събранието ще се проведе при същия дневен ред, на същия ден и място, 1 час по-късно, независимо от броя на присъстващите, при условията на спадащ кворум.

Материалите относно събранието са на разположение на членовете всеки делничен ден от 8,00 до 16,30 часа.

Управителен съвет на ЗППК “Бъдеще 93”

с. Овча могила