135 години от приемането на първия цялостен закон за народното просвещение у нас

ПРИНОСЪТ НА ВИДНИ НАШИ СЪГРАЖДАНИ В ИЗГРАЖДАНЕТО НА БЪЛГАРСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Началото на учебната година е белязано от публикуваните резултати от последното изследване PISA, което се прави от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). В него участват 760 000 ученици от 91 държави. PISA оценява способността на 15-годишните ученици да прилагат знанията и уменията си в реални ситуации в три ключови области – природни науки, четене и математика. Представянето на българските ученици е крайно незадоволително и показва, че в образователния ни модел има проблеми.

Това изисква „по-смело и решително“ да се налагат вече определените реформи. Промяна на модела “Парите следват ученика”, серия от мерки за затягане на дисциплината в час, засилване на възпитателната функция на училището, подобряване на квалификацията на учителите, въвеждане на интегрирани изпити по математика и по български език в края на 7 клас – това са част от мерките, които просветното министерство смята да предприеме за подобряване на исторически най-слабите резултати на българските ученици.

На тоя фон би било интересно, а и полезно, да откроим приноса на видни наши съграждани в изграждането и защитата на българското образование.

По време на Стамболовото управление (20 август 1887 – 19 май 1894 година) за първи път след Освобождението в България се предприемат важни преобразования в просветното дело, които засягат съществено средното образование.

“На 3 700 000 жители чини ми се, че седем гимназии (в това число и Девическата гимназия във Велико Търново-б.а.) не са твърде много, защото желателно би било тоя, който продава маслини, и тоя, който адвокатства, да има средно образование… Колкото даваме възможност на народа да се учи, можем да се надяваме толкова повече, че тоя народ ще знае по-добре да разбира своите интереси, и ако продължава все така, аз съм уверен, че подир 20 г. ние ще видим една България, която не ще можем да познаем”, заявява нашият съгражданин Стефан Стамболов пред народните представители от Петото обикновено народно събрание.

През 1891 година се приема първият цялостен Закон за народното просвещение у нас след Освобождението Известен е като “Живков закон” по името на тогавашния просветен министър Георги Живков от Велико Търново.

Законът поставя под надзора на МНП не само цялото образователно дело в страната, но и развитието на културните институти. С него се въвежда шестгодишно задължително обучение, като за родители и общини, неспазващи това изискване, се предвиждат строги санкции. Учителите в средните учебни заведения се разделят на редовни, които се степенуват, и временни. Законът предвижда две трети от заплатите на учителите в общинските, околийските или окръжните училища да се отпускат от държавата, а една трета – от общините, околиите и окръжията.

По преценка на Министерството на народното просвещение държавата поема изцяло учителските заплати на “съвършено бедни общини”. Великотърновската обаче не се причислява към тях. Законът поставя изрично условие, че откриването на нови учебни заведения не може да стане без осигурена учебна сграда, пособия, дипломиран персонал. Видно място в програмите на гимназиите заемат часовете по български и старобългарски език, отечественознание, гражданско учение, история, география. Преподавателите по тези дисциплини във великотърновската девическа гимназия “Митрополит Климент” са сред най-компетентните в страната, поради което и желаещите да се обучават в елитното старопрестолно учебно заведение са много и от цяла България.

Особени заслуги за развитието на образователното дело у нас има Константин Величков, министър на Народното просвещение през 1894 – 1897 година.

Той внася законопроект за средното девическо образование, с който нарежда България сред най-напредналите държави в края на XIX век. За съжаление по време на дебатите някои народни избраници отричат законопроекта по принцип, твърдейки, че “образованието откъсва жената от семейното огнище” и желаят приемането му в дух, който да не “изтрива добродетелите на жената”. За наша чест сред защитниците на законопроекта е великотърновецът Никола Габровски. От трибуната на Народното събрание той заявява: “Аз мисля, че жената не трябва да се приготовлява само за домашно огнище и за салона: тя не трябва да бъде производителка само на деца, но производителка и на обществени, културни произведения. Тя трябва да се подготвя да играе известна роля в обществото и да бъде обществена деятелка, полезна на народа, между който живее”.

Кабинетът на Димитър Греков, съставен през 1899 година от дейци на Либералната и Народнолибералната партия, минава под знака на икономическата и финансова криза, което рефлектира и върху дейността на просветния министър Тодор Иванчов от Велико Търново.

Първата извънредна сесия на Десетото обикновено народно събрание приема частични промени в закона за народното просвещение, най-парадоксалната от които е забраната на омъжените учителки да упражняват професията си, дори и да притежават необходимия ценз. Изключения се правят само за вдовиците. Вносителите на законопроекта, водени от желанието да намерят изход от икономическата криза, попадат в капана на архаичното мислене, според което омъжените учителки имат мъже, способни да издържат семействата си. Моми учителки обаче се назначават, тъй като те самите често подпомагат финансово възрастните си родители, издържат по-малките си братя и сестри. Влюбят ли се обаче, трябва да избират между семейството и възможността да практикуват учителската професия.

Тези промени в Закона за народното просвещение се публикуват през лятото на 1899 година. А година преди това списание “Българска сбирка” цитира французина Сюли Прюдом (Рене Франсоа Арман Прюдом), носител на Нобелова награда през 1901 година: “Идущото столетие ще направи от жената един равен на мъжа член на обществото – тя ще запълни гимназии, университети и технически училища и ще се бори в живота, но ще изгуби своите специфични качества на жена и любовница. Може би XX столетие ще ни донесе и това откритие: изкуствено оплодотворяване и размножаване на човешкия зародиш – тогава жената ще се освободи и от тези вериги, които й се налагат от природата”. След цитата редакцията на списанието предлага следния коментар: “Дали Прудом е добър пророк?… Преди да кажем каква ще бъде жената, трябва да знаем какво ще бъде цялото общество в XX столетие. А кой ще каже това?”.

Тодорка НЕДЕВА