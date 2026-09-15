Петър Ганев: „Училището отново отваря врати, за да поведе децата по пътя на знанието, откривателството и личностното израстване“

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС по случай откриването на новата учебна 2026/2027 година 15 септември 2026 г.

Уважаеми учители,

скъпи ученици и родители,

Приемете моите най-сърдечни поздравления по случай първия учебен ден и началото на новата учебна година!

15 септември е специален ден – ден, изпълнен с вълнение, надежда и очакване. Ден, в който училището отново отваря врати, за да посрещне своите ученици и да ги поведе по пътя на знанието, откривателството и личностното израстване.

Скъпи първокласници, днес пред вас се открива един нов и необятен свят. Първата написана буква, първата прочетена дума, първият приятел, първата учителска усмивка – всички тези малки моменти ще се превърнат в големи спомени. Бъдете любопитни, смели и не се страхувайте да задавате въпроси. Вярвайте в себе си и мечтайте смело!

Скъпи родители на първокласници, за Вас този ден е не по-малко вълнуващ. Днес с гордост изпращате своите деца към първия им учебен ден – с усмивка, но и с онази малка тревога, която всеки родител познава. Бъдете до тях, насърчавайте ги и вярвайте в техните възможности. Най-ценният подарък, който можете да им дадете, е увереността, че винаги имат Вашата подкрепа.

Уважаеми учители,

Благодаря Ви за отговорната и благородна мисия да възпитавате и образовате децата на Община Златарица. Вашият труд не се измерва единствено с учебни знания – Вие изграждате характери, ценности и личности. Пожелавам Ви търпение, вдъхновение и удовлетворение от успехите на Вашите ученици.

Скъпи ученици,

предстои Ви година, изпълнена с нови знания, предизвикателства, приятелства и успехи. Бъдете упорити, уважавайте своите учители и родители и никога не спирайте да вярвате, че можете да постигнете мечтите си.

Нека новата учебна година бъде успешна, спокойна и вдъхновяваща, изпълнена с много знания, добри приятелства, усмивки и поводи за гордост!

На всички ученици, родители и учители пожелавам здраве, сили и вдъхновение, а на първокласниците – незабравимо първо стъпало по дългия и красив път на знанието!

Честит първи учебен ден!

На добър час през учебната 2026/2027 година!

С уважение,

ПЕТЪР ГАНЕВ

Кмет на Община Златарица