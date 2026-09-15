3 многоетажни паркинга, 3 ключови улици и нова крайбрежна зона ще се изграждат във Велико Търново

Кметът Даниел Панов пред Общинския съвет: „Подготовката за големите проекти върви, през 2026 г. се преминава към изпълнението им“

След забавяне заради липсата на приет държавен бюджет Велико Търново вече има бюджет за 2026 г. и запазва амбициозната си инвестиционна програма. Сред приоритетите са мащабни ремонти на улици и булеварди, нови многоетажни паркинги, по-добра свързаност между кварталите, обновяване на градската мобилност, крайречна зона, екологично отопление и сериозни инвестиции в населените места.

Това заяви кметът Даниел Панов пред Великотърновския общински съвет при приемането на бюджета на общината за 2026 г.

Забавянето на бюджета се дължи на липсата на държавен бюджет и продължителната политическа нестабилност, белязана от серия служебни правителства и период, в който парламентът не функционираше пълноценно. Въпреки това Общината е продължила подготовката на проектите, така че да може да премине към реалното им изпълнение.

БУЛЕВАРДИ, УЛИЦИ И НОВИ ПАРКИНГИ

Сред проектите, които остават на дневен ред през годината, са реконструкцията на бул. „Никола Габровски“, включително ВиК инфраструктурата, както и основните ремонти на улиците „Йоновка“ и „Ниш“, отново с включени ВиК дейности.

Големият инвестиционен пакет е свързан и с Програма „Развитие на регионите“. По нея са предвидени няколко стратегически за града проекта.

Сред тях е изграждането на три многоетажни паркинга, които трябва да допринесат за решаването на един от хроничните проблеми на Велико Търново – недостига на места за паркиране.

Предвижда се и изграждане на по-добра транспортна свързаност между кварталите „Картала“ и „Варуша“.

В инвестиционната програма влиза и основен ремонт на 5,5 км улици от Западния пътен възел до връзката с пътя Русе-Свиленград. В обхвата са улиците „Козлуджа“, „Сан Стефано“ и пътят в Южната промишлена зона.

Предвижда се още закупуване на подвижен състав за градската мобилност, създаване на крайречна зона „Крайбрежна“ и рехабилитация на пътната отсечка и алейната мрежа от кв. „Света гора“ до парк „Света гора“.

НАД 7000 НОВИ LED ЛАМПИ И ПОВЕЧЕ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

Сериозен акцент е поставен и върху модернизацията на градската и селската инфраструктура.

Предвижда се поставянето на над 7000 нови LED лампи, които ще заменят част от старото осветление.

Планирано е и модернизиране и надграждане на видеонаблюдението в 36-те кметства и кметски наместничества на територията на общината.

Въпреки че същинските строителни дейности по голяма част от проектите все още не са започнали, през 2026 г. се извършват необходимите предварителни процедури – подготовка, проектиране, съгласуване и други действия, които предшестват реалното строителство.

5100 НОВИ ОТОПЛИТЕЛНИ УРЕДА ДО 2029 Г.

Един от най-големите екологични проекти на Общината вече преминава към същинско изпълнение.

По Програма „Околна среда“ е предвидена подмяна на старите печки на дърва и въглища с общо 5100 нови екологични отоплителни уреда до 2029 г.

От началото на септември започна демонтажът на старите печки в първите класирани домакинства.

Общо 2351 жилища – както във Велико Търново, така и в населените места, ще получат напълно безплатно нови екологични отоплителни уреди.

Проектът е сред ключовите мерки за подобряване качеството на въздуха и ограничаване на замърсяването от битовото отопление.

16 БЛОКА СЕ САНИРАТ С НАД 11 МЛН. ЕВРО

Продължава и изпълнението на програмата за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.

Във Велико Търново се санират 16 жилищни сгради, като инвестицията е за над 11 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост.

Освен че ще подобри енергийната ефективност на сградите, програмата ще промени и облика на редица жилищни квартали.

РЕМОНТИРАТ ПЪТИЩАТА КЪМ РЕСЕН, НИКЮП, ДИЧИН И РУСАЛЯ

Инвестициите не са концентрирани единствено в старата столица. През годината се реализира основен ремонт на общинския път Ресен – Никюп – разклон при с. Крушето.

Предвиден е и основен ремонт на общинския път Дичин – Русаля.

Така Общината продължава да насочва средства и към пътната свързаност между населените места.

650 000 ЕВРО СОБСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА СЕЛАТА

Отделен ресурс е заложен за техническата и социалната инфраструктура в населените места.

През 2026 г. община Велико Търново ще вложи 650 000 евро собствени средства за основен и текущ ремонт.

По думите на кмета сумата е по-голяма от средствата, вложени през миналата година, въпреки трудната финансова обстановка.

Парите ще бъдат използвани за пътна и улична мрежа, площадни и обществени пространства, паркове, детски площадки и гробищни алеи.

Допълнително над 130 000 евро ще бъдат инвестирани в населените места от приходите от разпореждане с общински имоти на тяхна територия. Това е делът от 30%, който се насочва обратно към съответните населени места.

Приетият бюджет поставя началото на следващ етап от инвестиционната програма на Велико Търново. Част от проектите вече се изпълняват, а при други през 2026 г. се извършва подготовката, която трябва да отвори пътя към реалното строителство.

На фона на забавения държавен бюджет и политическата нестабилност през последните години Общината залага на комбинация от европейско и национално финансиране и собствени средства, за да продължи с инфраструктурното обновяване както на Велико Търново, така и на населените места в общината.

Стилян НАЙДЕНОВ